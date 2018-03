„Ich hab’ ihr nie etwas getan. Ich hab’ sie nur bei mir nicht mehr hineingelassen. Da hat sie gesagt, dass sie mir das Leben zur Hölle machen wird“, sagt ein 32-Jähriger aus Melk über seine Verflossene vor dem Richter. Mit schweren Vorwürfen sieht er sich konfrontiert im Prozess am Landesgericht und beteuert vehement Unschuld.

Nach konfliktreicher Beziehung erhob seine Ex die schweren Anschuldigungen. Mit seinem Lkw soll der Melker auf die mit ihrem Auto entgegenkommende Frau zugefahren sein und sie zum Ausweichen genötigt haben. 40 Mal soll er brutal auf sie eingeschlagen haben.

Richter spricht den 32-Jährigen nach umfangreichen Beweisverfahren frei

Um Freispruch bittet der Verteidiger des 32-Jährigen. „Das mutmaßliche Opfer neigt zu extremer Übertreibung. Das Sprichwort, ‚Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht‘, kommt hier zu tragen. Was diese Frau aussagt, stimmt nicht.“

Dieser Meinung schließt sich der Richter an, er spricht den 32-Jährigen nach umfangreichem Beweisverfahren von Nötigung und Körperverletzung frei. „Unmöglich, so ein Schwenk über drei Meter bei 70 km/h. Da wären Sie selbst über das Parkett in den Graben gefahren“, sagt der Richter zum Vorwurf der Nötigung im Straßenverkehr zum Angeklagten. Und zur Körperverletzung: „Es gab nie äußere Verletzungen. Auch hier gibt es keine stichhaltigen Beweise.“ Eines gibt der Richter dem Melker für die Zukunft mit auf den Weg: „Schauen Sie, dass Sie jede Begegnung mit ihrer Ex vermeiden. “