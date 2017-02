Im Schnitt 65 Krankentransporte und vier Einsätze pro Tag leistete die Bezirksstelle Melk des Roten Kreuzes im Jahr 2016. Dabei erhöhte sich die Transportentwicklung um 128 Transporte auf 18.510. Der Rettungswagen (RTW) war, inklusive Notarztwagen, 5.620-mal im Einsatz, davon alleine 965-mal in der Bezirkshauptstadt.

„Unsere mehr als 200 ehrenamtlichen Mitarbeiter gewährleisten, dass wir 24 Stunden besetzt sind“, betont Johann Baumgartner, Bezirksstellenverantwortlicher für den Rettungsdienst, die Wichtigkeit der Freiwilligen.

Stolz ist das Rote Kreuz auch, dass die Zahl der First Responder – als solche versteht man Sanitäter, welche am Wohnort bei Notfällen zusätzlich zum Rettungsdienst mitalarmiert werden – im Einsatzgebiet erhöht wurde. Im Jahr 2016 verfügte die Einsatzorganisation über 14 First Responder, 2017 kamen bereits weitere drei Sanitäter hinzu. „Es ist perfekt, dass diese quer durch unser Einsatzgebiet gestreut sind“, so Bezirksstellen-Kurator Willi Kuhn.

28.714 Essensportionen bei Essen auf Rädern

Besonderes Augenmerk wird bei der Hilfsorganisation auch auf die interne und externe Ausbildung gelegt. Besonders beliebt sind dabei die Erste-Hilfe-Kurse mit mehr als 566 Teilnehmern. Intern lag der Schwerpunkt auf der Umstellung zum NEF-System.

Mehr Kursteilnehmer wünscht sich das Rote Kreuz beim Projekt „Betreuung und Familie“. „Es braucht Überwindung, sich einzugestehen, dass man Hilfe bei der Betreuung von Angehörigen benötigt“, weiß der für die Ausbildung zuständige Gregor Mayer.

Viel bewegt wurde im Jahr 2016 auch im Bereich Gesundheit und Soziale Dienste. Alleine bei Essen auf Rädern gaben die Freiwilligen in den Gemeinden Melk, Emmersdorf, Aggsbach-Schönbühel, Kilb, Mank und Bischofstetten 28.714 Essensportionen aus.

Erfolg für Team Österreich Tafel

Ein Erfolg ist auch die Team Österreich Tafel. An 53 Ausgabetagen versorgte das Rote Kreuz 9.029 Personen beim Pöchlarner Volkshaus. „Es gibt einen reißenden Absatz“, weiß Dominik Schweiger von der Notwendigkeit. Gesamt leisteten 128 Mitarbeiter mehr als 17.800 Stunden (2015: 14.200).

Über immer mehr Einsatzstunden kann auch Klaudia Draxler berichten. Alleine bei der Hauskrankenpflege explodierten die Einsatzstunden von 1.200 Stunden auf mehr als 7.500. „Menschen bevorzugen, vermehrt zu Hause gepflegt zu werden. Durch die Anzahl der Stunden planen wir auch eine Personalaufstockung“, informiert Draxler.

Noch nicht ganz bei der Bevölkerung angekommen sind die Bleib-Aktiv-Tageszentren, bei denen ältere Menschen mit Gleichgesinnten den Tag verbringen können. Draxler: „Sie sind Entlastung für die Angehörigen.“