In der Wiener Straße 99 auf Höhe des Merkur-Markts entsteht im Anschluss an den vorhandenen Gottwald-Elektrofachmarkt ein Zentrum für Wirtschaft und Gesundheit. Was beim geplanten Ärztezentrum im Landesklinikum oder im Seminar nicht gelungen ist, nimmt nun über die elgo Gebäudeerrichtungs GmbH mit den Geschäftsführern Peter und Rudolf Gottwald Formen an.

Lungenfacharzt Reinhold Neuwirth, Radiologin Astrid Niedermayer und Allgemeinmediziner Michael Karner ziehen neben der Gesundheitsfirma Wutschka ein. Weitere Räumlichkeiten stehen Wahlärzten und Therapeuten zur Verfügung. Die Fertigstellung des Fünf-Millionen-Euro Baus ist für Sommer 2018 geplant. In das Gebäude sollen auch EDV-Unternehmen mit 20 Mitarbeitern einziehen.

Nachfrage der Ärzte nach Ordinationen groß

Direkte Konkurrenz zum geplanten Ärztezentrum im Spital oder zu jenem im Seminar will das Gottwald-Vater-Sohn-Gespann nicht sein. Vielmehr seien die Ärzte auf sie zugekommen: „Wir haben der Neurologin Doris Hauer eine Ordination vermietet und diese mit einem Lift barrierefrei gemacht“, erzählt Rudolf Gottwald.

„Weil das bei uns so unkompliziert ging, hat sie uns weiterempfohlen.“ Die Nachfrage sei dann aber so enorm gewesen, dass sich die Unternehmer für einen Bau entschieden. „Die Ärzte sind zu uns gekommen. Und da wir unser Geschäft sowieso mit einem größeren Anbot für unsere Kunden erweitern wollten, hat es gut gepasst.“

Warum die Ärzte nicht in die geplanten Ärztezentren der Stadt wollten, ist unklar. Gemunkelt wird aber, dass es dort wohl an Ansprechpartnern gefehlt hat.