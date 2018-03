540.000 Gäste besuchten im Jahr 2017 das Stift Melk, die Nächtigungszahlen der Stadtgemeinde lagen zum zweiten Mal innerhalb von zehn Jahren über der 60.000er-Grenze und auch am Schifffahrts-Segment boomt der Tourismus in der Stadt. „Der Sektor ist im Steigen und die Stadt profitiert natürlich davon“, freut sich VP-Tourismus-Stadtrat Peter Rath.

Lagen die Schiffsanlegungen im ersten Halbjahr 2017 bei 694 Schiffen, prognostiziert die Stadtgemeinde für den Zeitraum März bis Juni 2018 eine Steigerung auf 743 Kabinenschiffe. „Damit liegt der Wert bereits im ersten Halbjahr bei knapp 50 Schiffen mehr“, glaubt Rath an noch weitere Steigerungsraten über den Sommer hinaus.

„Klar, jede Laus beißt, aber die Touristen geben bei den Reedereien klar an, dass sie nach Melk wollen.“Peter Rath, Tourismus-Stadtrat (VP)

Den hartnäckigen Vorurteilen, dass die Schifffahrts-Touristen der Stadt wenig Einnahmen bringen, tritt Rath entschieden dagegen: „Jeder, der nach Melk kommt, gibt im Schnitt 20 Euro aus. Im Urlaub sitzt das Geld bei den meisten Menschen lockerer. Trotz Verpflegung an Bord, will man das Flair und die Kulinarik in der Altstadt genießen.“

An eine zusätzliche Konkurrenz durch die Stadt Ybbs, die 2018 ebenso erstmals zehn Kabinenschiffe begrüßen wird, glaubt der Melker Tourismus-Stadtrat nicht. „Klar, jede Laus beißt, aber die Touristen geben bei den Reedereien klar an, dass sie nach Melk wollen“, weiß Rath, dass die Stadt, neben Salzburg und Wien, vor allem bei asiatischen Reisegruppen im Rahmen ihrer Österreich-Tour hoch im Kurs steht.

Besucher wollen klassische Ausflugsziele sehen

Das bestätigt auch die Kabinenschifffahrtsstudie des Donau Niederösterreich Tourismus. So sind die Besucher vor allem an klassischen Ausflugszielen wie dem Stift Melk oder Dürnstein interessiert. Alleine im Jahr 2016 fuhren rund 380.000 Kreuzfahrttouristen durch die gesamte Donauregion, Tendenz steigend. Die Gesamtwertschöpfung liegt dabei auf 110,7 Millionen Euro, wobei davon laut Donau-Tourismus rund 21,7 Millionen Euro auf Niederösterreich entfallen.

Bei der Firma Brandner, die als privates Unternehmen insgesamt 36 Donaustationen von Linz bis Budapest betreut, davon sind 16 in Niederösterreich, will man keine genauen Buchungszahlen nennen, allerdings betont Geschäftsführerin Birgit Brandner-Wallner: „Das Marktsegment der Kreuzfahrtschifffahrt ist ein sehr stabiles und entwickelt sich in den letzten Jahren annähernd gleich.“

Für das Jahr 2018 erwartet das Unternehmen keinen markanten Anstieg, sondern geht von etwa der gleichen Anzahl an Buchungen für den Donauraum wie 2017 aus.