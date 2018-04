Seit dem Jahr 1994 widmet sich der Verein MERKwürdig der Erinnerungskultur sowie einer zeitgemäßen Gedenkarbeit an die Opfer des Konzentrationslagers Melk.

Zeithistoriker Christian Rabl ist Teil des „Zeitgeschichtlichen Zentrums Melk“. | das.photo

Gemeinsam mit dem Land NÖ und der Stadtgemeinde Melk ist es zuletzt gelungen, unter dem Titel „Zeitgeschichtliches Zentrum Melk“ ein Projekt ins Leben zu rufen. Für die Projektarbeit konnte der Melker Zeithistoriker Christian Rabl gewonnen werden. Als Standort fungieren die Räumlichkeiten des ehemaligen Melker Stadtmuseums.

Den Anstoß für das Projekt lieferte Vereins-Obmann Alexander Hauer bei einer Gedenkfeier im Konzentrationslager Melk mit der damaligen VP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll.

„Für uns soll das „Zeitgeschichtliche Zentrum“ ein Gegenwartszentrum sein. Die Themen von damals sind auch Themen der Gegenwart“, erklärt Hauer, der weg vom „Jurassic-Park-Image“ will. Hier will auch Rabl ansetzen: „Viele kommen mit der Erwartungshaltung in eine KZ-Gedenkstätte, hier den Horror zu erleben. Der Horror beginnt aber banal.“

Vernetzung mit Museen und Gedenkstätten

Der Zeithistoriker sieht dabei auch Parallelen in der heutigen Zeit. „Das KZ-System war eingebettet in ein politisches System, in dem Gruppen aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen oder zu Randgruppen erklärt wurden. Auch heute werden Gruppen zu Randgruppen erklärt“, regt Rabl zum Nachdenken an. Zentraler Punkt ist die Vernetzung mit Gedenkstätten und Museen in der Region.

„Das Friedensmuseum Erlauf setzt dort an, wo Melk aufhört. Es gibt viele Gedächtnisorte in der Region, die sichtbar gemacht werden sollen“, erklärt Rabl die Vermittlung der regionalen Zeitgeschichte als zentralen Aspekt. Neben monatlichen Jour-fixe-Treffen bei der Gedenkstätte sollen auch Vermittlungstouren angeboten werden. Verstärkt wird auch die Zusammenarbeit mit den Universitäten. Aktuell beschäftigt sich ein Boku-Projekt mit der Außenraumgestaltung des KZ Melk. Bauhistoriker Paul Mitchel analysiert die baulichen Veränderungen der Erinnerungsstätte.

Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins sowie Termine für Besucher-Vermittlungsrunden finden Sie auf der Internetseite des Vereins: www.melk-memorial.org