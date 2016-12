In der Melker VP-Bezirkszentrale legte VP-Bezirksobmann und Landtagsabgeordneter Karl Moser seine Sicht zur im Landtag neu beschlossenen Mindestsicherung dar. „Als ÖVP ist es uns wichtig, soziale Gerechtigkeit in das System zu bringen. Weiterhin klar ist: Wer Hilfe braucht, wird diese auch bekommen.“ Für Moser ist es wichtig, den Missbrauch zu stoppen und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen.

Im Jahr 2015 55,9 Millionen Euro für Mindestsicherung

Alleine im Jahr 2015 wurden laut ÖVP 55,9 Millionen Euro an Geldleistungen für die Mindestsicherung aufgebracht. Ein Wert, der sich in den letzten Jahren drastisch gesteigert hat. Waren es im Jahr 2011 noch 16.636 Bezieher, stieg der Wert im Jahr 2016 auf über 30.000 Personen an. Ähnlich sehen die Zahlen für den Bezirk Melk aus: Waren es 2011 noch 799 Bezieher (Kosten: 1,4 Millionen Euro), fanden sich 2015 bereits 1.178 Menschen (2,2 Millionen Euro) in der Mindestsicherung. Zwar sind ein Drittel der Betroffenen in Niederösterreich Asylwerber, Moser stellt aber klar: „Das Mindestsicherungsgesetz hat nichts mit Asyl zu tun.“

Moser: "Ererbstätige kommen sich als Dumme vor"

Kernstück der neuen Mindestsicherung ist die Deckelung auf 1.500 Euro. Für den Landtagsabgeordneten der richtige Schritt. „Erwerbstätige kommen sich mittlerweile als Dumme vor. Wer arbeiten geht, darf nicht draufzahlen“, stellt Moser klar.

Gut findet der Bezirkschef auch den Beschluss für eine Mindestsicherung light, die für Personen gilt, die kürzer als sechs Jahre in Österreich sind. Bei dieser Variante, maximal 572,50 Euro, muss eine Integrationsvereinbarung unterzeichnet werden.

Moser: „Asylwerber für gemeinnützige Arbeit“

Wichtig ist Moser auch, dass Asylwerber für gemeinnützige Hilfstätigkeiten engagiert werden. „Arbeit ist sinnstiftend und man gibt dem Staat etwas zurück“, so Moser. Nicht glücklich ist er darüber, dass es zu keiner bundesweiten Lösung gekommen ist. „Das war mit der SPÖ nicht möglich, obwohl auch das Burgenland unser Modell übernehmen möchte“, ärgert sich Moser.

MEINUNGEN DER ANDEREN FRAKTIONEN

Martin Huber,

FP-Landtagsabgeordneter aus Blindenmarkt:

„Die Mittel der Bedarfsorientierten Mindestsicherung werden mehr und mehr zweckentfremdet! Ursprünglich war diese Unterstützungsmaßnahme für Österreicher in Notlagen gedacht. Im Jahr 2017 werden von den budgetierten 95 Millionen Euro bereits 45 Millionen Euro an Asylberechtigte ausbezahlt!

Die Unterbringung und Versorgung der Asylanten sollte mittels Grundversorgung und Sachleistungen erfolgen, denn Asyl heißt: Schutz vor Verfolgung auf Zeit, und die Mindestsicherung muss wieder auf deren Ursprung zurückgeführt werden. Nämlich: Hilfe von Österreichern für Österreicher.“

Günther Sidl,

SP-Landtagsabgeordneter aus Petzenkirchen:

„Ja, Arbeit muss sich lohnen! Wir wollen als SPÖ Niederösterreich 1.700 Euro brutto Mindestlohn für 40 Stunden. Das haben wir schon im Landtag als Antrag eingebracht. ÖVP und FPÖ waren aber dagegen. Uns geht es um gerechte Entlohnung!

Den Ärmsten das letzte Hemd zu nehmen, macht aber niemanden reicher. Besonders betroffen von der Kürzung sind nun Familien mit über 3.000 Kindern. Kinderarmut darf in unserem Bundesland keinen Platz haben! Auch pflegende Angehörige und damit indirekt Kranke und Behinderte werden massiv benachteiligt.“

Emmerich Weiderbauer,

Grünen-Landtagsabgeordneter aus Melk:

„Das niederösterreichische Mindestsicherungsgesetz ist weder sozial, noch gerecht. Es ist eine Drohgebärde der ÖVP Niederösterreich, die mit der Bundesregierung kein einheitliches Mindestsicherungsgesetz verhandeln wollte. Es trifft Familien und Alleinerziehende beinhart und macht daher vor allem eines: Es raubt Kindern jede Chance auf eine bessere Zukunft. Keinem Arbeiter und Angestellten geht es besser, wenn bei Kindern, die in einkommensschwachen Familien aufwachsen, gekürzt wird.

Diese Kaltherzigkeit der ÖVP in Niederösterreich ist für mich nicht nachvollziehbar, daher ist die Petition der Grünen unter mindestsicherung-noe.at die sich gegen das NÖ Modell ausspricht, unbedingt zu unterstützen.