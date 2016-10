„Ein Volk schafft sich selbst ab und beklatscht sich noch dabei“– war noch eines der freundlicheren Facebook-Postings, welche die Flüchtlingshelfer in Zelking-Matzleinsdorf, die gegen die Abschiebung einer syrischen Familie protestierten, auf Facebook zu lesen bekamen.

Helfer an den Pranger gestellt

Den Hass im Netz bekam dabei vor allem das Flüchtlingshelfer-Duo der Familie Zeinzinger zu spüren. Damit sind sie aber nicht allein, wie Ingrid Brodnig im Rahmen des Vortrages „Hass im Netz“ in der Melker Tischlerei erzählt. So wurden in der Vergangenheit auch viele Freiwillige, die bei der Flüchtlingshilfsaktion am Wiener Westbahnhof mitgeholfen haben, auf Facebook an den Pranger gestellt. Woher der Hass auf Facebook kommt? „Online liest man Dinge, die man im realen Leben niemanden sagen würde. Im Internet sieht man aber nicht, wie jemand auf eine Aussage reagiert. Die Empathie fehlt daher“, erklärt Brodnig.

„In den sozialen Medien ist es leicht, Gleichgesinnte zu treffen, die wie ein Echo die eigene Meinung immer wieder wiederholen.“

Ingrid Brodnig, Autorin

Für die Autorin ist Facebook derzeit das beste Beispiel für das Scheitern der menschlichen Diskussionsversuche. Sie warnt aber auch vor den Echokammern. „In den sozialen Medien ist es unglaublich leicht, Gleichgesinnte zu treffen, die wie ein Echo die eigene Meinung immer wieder wiederholen“, betont Brodnig. Generell rät sie davon ab, auf Hass-Postings zu reagieren: „Ein Algorithmus auf Facebook entscheidet, welches Posting Nutzer eingeblendet bekommen. Hat ein Hass-Posting viele Kommentare, sehen es daher mehr Menschen.“

In der politischen Landschaft haben vor allem Grüne und FPÖ mit Anfeindungen im Netz zu kämpfen. „Wirkliche Beschimpfungen auf unserer Seite habe ich zwar noch nicht erlebt, allerdings hat mir ein Melker Wirtschaftstreibender mit ein paar Watsch`n gedroht, weil er mit einem Posting von mir nicht zufrieden war“, spricht der Melker Grün-Gemeinderat und Betreuer der Grünen Bezirks- und Stadt-Facebookseite, Peter Pruzina, von seinen Erfahrungen.

Harte Debatte beim Thema Flüchtlinge

Besonders hart werden die Debatten auf der Grünen-Facebookseite beim Thema Flüchtlinge und Präsidentschaftswahlen geführt. Pruzina: „Der Wahlkampf spaltet die Lager, da kommen leider auch Postings unter der Gürtellinie. Ein Nutzer wünschte dem ,Kettenraucher‘ Van der Bellen ,den schnellen Tod‘. Manchmal fallen leider alle Hemmungen.“

Mit Drohungen und Beschimpfungen ist auch der Blindenmarkter FP-Landtagsabgeordnete Martin Huber des Öfteren auf Facebook konfrontiert. „Meist sind es Beschimpfungen, hin und wieder teilen mir Facebook-User aber auch mit, dass sie genau wissen, wo ich wohne“, erzählt Huber. Er selbst versucht sehr vorsichtig mit Facebook umzugehen und keine unnötigen Diskussionen auszulösen. Generell ist er aber für mehr Kontrolle im Netz: „Man muss aber aufpassen, dass es keine Zensur wird.“