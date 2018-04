Bernhard Aichner wirkt eigentlich harmlos. Zahnpasta-Lächeln, charmanter Tiroler Akzent. Aber Aichner verdient mit Mord und Totschlag sein Geld: Als Autor der „Totenfrau“-Trilogie machte er sich weit über die Landesgrenzen einen Namen. Die Romane um die mordende, aber sympathische Bestatterin Brünhilde Blum wurden in 16 Länder verkauft und auch eine US-Verfilmung ist schon länger im Gespräch. Jetzt bringt Aichner den Teufel nach Melk: Er schreibt die Geschichte vom diesjährigen Sprechstück der Sommerspiele, „Luzifer“.

NÖN: Herr Aichner, wie weit sind Sie denn mittlerweile mit „Luzifer“?

Bernhard Aichner: Es ist quasi fertig, letzte kleine Änderungen werden eventuell noch folgen, wenn die Proben starten. Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr glücklich damit.

Im November riefen Sie via Facebook zum kreativen Brainstorming auf. Wer eine gute Idee für „Luzifer“ bringt, darf auf die Premiere gehen. Hat ein Beitrag überzeugt?

Aichner: Es gab einige Denkanstöße aus dem Publikum. Ich mache das gerne – wenn ich dann grausige Sachen geschickt bekomme, beruhigt mich das. Ich bin also nicht der Einzige mit solchen Ideen.

Woher nahmen Sie denn Ihre Inspiration für das Sprechstück?

Aichner: Für „Luzifer“ habe ich viele Zeitungen und Bücher gelesen und nach dem Bösen durchforstet. Da wird mir immer bewusst: Was zwischen meinen Buchdeckeln passiert, ist ein Kindergeburtstag gegen das, was in der Welt geschieht.

Sie könnten ja auch Romane oder Liebesgeschichten schreiben. Was reizt sie eigentlich so an Mord und Totschlag?

Aichner: Ich liebe diese Spannung, die man bei Krimis und Thriller aufbauen kann. Und außerdem schreibe ich ja auch Liebesgeschichten. Im Oktober kommt mein neues Buch „Bösland“, das nächste wird dann leichenfrei, ich verspreche es.

Bei Büchern können Sie die Spannung auf viele Seiten ziehen – im Theater ist Platz und Zeit begrenzt. Stellt Sie das vor Herausforderungen ?

Aichner: Beides hat definitiv seinen Reiz für mich. Ich lege großen Wert auf Dialoge, gerade im Theater erzählt man die Geschichten ja wirklich ohne Erzähler. Ich schreibe so, wie ich koche – ohne Rezept. Für mich ist das eine Bauchsache, es muss sich einfach gut anfühlen.

Wie fühlt sich denn „Luzifer“ an? Worauf können sich die Besucher der Sommerspiele gefasst machen?

Aichner: Bei „Luzifer“ hatte ich keine Vorgaben, das war toll. Und die Zusammenarbeit mit Regisseur Alexander Hauer läuft ebenso wunderbar. Er gibt mir Feedback und ich darf auch bei der Inszenierung mitwirken. Zum Stück selbst sei so viel verraten: Es ist eine Gratwanderung. Es erschüttert, der Humor kommt dabei aber auch nicht zu kurz. Ich bin gespannt, wie es auf der Bühne ankommt. Melk ist definitiv ein guter Boden für das Böse.