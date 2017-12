Die unendliche Geschichte um die diesjährige Saison-Eröffnung hat jetzt einen traurigen Schlusspunkt gefunden: Die Eislaufplatz-Saison ist für dieses Jahr abgesagt.

Hunderte Liter Frostschutzmittel ausgelaufen

Grund dafür sind mehrere undichte Stellen in den Kühlschläuchen, die von einer Spezial-Firma nicht gefunden werden konnten. Als Folge liefen mehrere hunderte Liter Frostschutzmittel aus. VP-Bürgermeister Thomas Widrich zog vergangenen Mittwoch die Reißleine: „Der Eislaufplatz ist in dieser Saison nicht benützbar. Stadtrat Jürgen Eder und das Team haben sich bemüht, leider ist eine Inbetriebnahme nicht möglich.“

Als Notlösung gibt es für Eislauf-Fans nach Weihnachten eine Buslinie zum Eislaufplatz in St. Leonhard. Die Kosten für den Bus übernimmt dabei die Stadtgemeinde. Eine Lösung, die immer wieder auch im Zusammenhang mit den jährlichen Gerüchten über eine Eislaufplatzschließung bereits öfters diskutiert wurde.

Wie es aber in der Zukunft mit dem Eislaufplatz in der Bezirkshauptstadt weiter gehen wird, ist offen. „Der Platz existiert seit 22 Jahren. Wir müssen die Lage analysieren. Klar ist aber, dass wir uns eine Totalsanierung oder einen Neubau nicht leisten können“, betont Widrich.

Konzept für Revitalisierung

Der zuständige SP-Stadtrat Jürgen Eder will von einer Schließung nichts wissen: „Eine Bezirkshauptstadt braucht einen Eislaufplatz, dass müssen uns die Kosten wert sein.“ Er hofft dabei auch auf Unterstützung von VP-Stadtparteichef Patrick Strobl: „Er hat in der letzten NÖN ein klares Bekenntnis für den Eislaufplatz abgegeben. Mit seiner Hilfe wird es auch in der ÖVP eine breite Zustimmung geben.“

Während Widrich von einer Zukunftsentscheidung bis Sommer spricht, will Eder bereits nach den Weihnachtsferien ein Konzept für die Revitalisierung vorlegen. „Wir dürfen die Eissport-Vereine und die zahlreichen Besucher nicht im Stich lassen. Alles andere ist eine Verzögerungstaktik,“ erklärt Eder und er spricht dabei auch mit dem Eislaufverein der Sportunion Melk, einem der ältesten Vereine in der Stadt.