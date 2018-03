Zum zweiten Mal innerhalb der letzten zehn Jahre kletterten die Nächtigungszahlen der Tourismusstadt Melk mit 60.113 Nächtigungen im Jahr 2017 über die magische 60.000- er-Marke. Gegenüber 2016 bedeutet dies dennoch ein Minus von 1,2 Prozent bei damals 60.870 Übernachtungen. Auch die Zahl der Ankünfte ging von 40.399 auf 40.203 (-0,5 Prozent) leicht zurück.

Hauptverantwortlich für das Minus von 757 Nächtigungen ist laut VP-Tourismus-Stadtrat Peter Rath der regenintensive Mai, der im Vergleich zum Jahr 2016 ein Nächtigungsminus von 734 Nächtigungen aufweist. Ein deutliches Plus gab es dafür in den Sommermonaten Juni bis August. Für Rath ist eine Steigerung in den nächsten Jahren bis zu 70.000 Nächtigungen pro Jahr möglich.

„Wir haben aktuell einen Beherbergungsbetrieb, der in den letzten fünf Jahren klar hinter den möglichen Nächtigungszahlen für seinen Betrieb geblieben ist“, spricht Rath aber auch den Dauerbrenner Vier-Sterne-Hotel an. Dabei hofft der Tourismus-Stadtrat weiterhin auf finanzkräftige Investoren, denn die Stadt hat derzeit zu wenig Bettenkapazitäten, vor allem im Hochpreis-Segment.

Melk als Ziel neben Salzburg und Wien

Rath: „Touristen besichtigen in Österreich Salzburg, Wien und Melk. Wir haben eine hohe Attraktivität und deshalb bin ich zuversichtlich, dass es einen Investor geben wird“, erklärt Rath. Während die Investorensuche läuft, stehen aktuell sogar zwei Hotels bei der Verkaufsplattform Willhaben zum Verkauf. Neben dem Hotel „Goldener Stern“ auch der Wachauerhof von Albert Teufner. Dieser bestreitet aber auf NÖN-Anfrage eine Verkaufsabsicht: „Wir haben nichts inseriert.“ Mittlerweile ist das Inserat auch wieder verschwunden.

Neben den Nächtigungszahlen gab es auch bei den Gästekontakten im Wachau-Info-Center einen Top-Wert. Insgesamt behandelten die Tourismusbetreuer 12.409 Personen (2016: 12.997). „Man muss aber davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert weit höher liegt, denn bei einer Gruppe fragt meist nur eine Person im Tourismusbüro nach“, erklärt Paul Magg, Tourismuszuständiger der Stadtgemeinde Melk.

„Die Geschäftsleute können am Sonntag öffnen. Ich bin aber schon froh, wenn wir einheitliche Öffnungszeiten schaffen.“ Peter Rath, VP-Stadtrat

Erstmals wird in der kommenden Saison die Tourismusstelle am Sonntag keine Mittagspause haben, dafür am Abend um eine Stunde früher schließen. Geändert wurden auch die geplanten 24-Stunden-Öffnungszeiten der WC-Anlage. „Leider ist der Vandalismus nicht ausgeblieben. Wir mussten reagieren“, bedauert Rath, dass die Durchführung eines 24-Stunden-Betriebs schwer umsetzbar ist. Eine automatische Schließanlage bietet der Stadt aber bei den Öffnungszeiten mehr Flexibilität.

Gespräche zu Öffnungszeiten

Ansetzen möchte der Wirtschafts- und Tourismus-Stadtrat dafür bei den gemeinsamen Öffnungszeiten der Altstadt-Geschäfte, um einen Hauptkritikpunkt der Touristen zu beseitigen. Dazu wird es in den kommenden Wochen Gespräche mit den einzelnen Unternehmen und dem Wirtschaftsverein Zunftzeichen geben. Das Thema fand bereits auch den Weg in den Stadtrat.

Die Geschäftsleute hätten ebenso die Möglichkeit am Sonntag zu öffnen, bis auf ein paar Souvenirläden und zuletzt ein Modegeschäft nutzen diese Möglichkeit aber wenige Betriebe. „Die Geschäftsleute könnten sich auch am Sonntag vor allem nach den Schifffahrts-Touristenströmen richten. Ich bin aber schon froh, wenn wir von Montag bis Samstag einheitliche Öffnungszeiten schaffen“, will Rath eine Vereinheitlichung.