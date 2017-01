Es war VP-Parteichef und Gemeinderat Patrick Strobl, der SP-Stadtrat Jürgen Eder in der Dezember-Sitzung aufforderte, endlich am versprochenen Konzept für das Wachaubad zu arbeiten. „In Bezug auf Eislaufplatz und Wachaubad höre ich immer Kritik. Uns fehlen aber klare Konzepte. Unter dem Vorgänger gab es eine Arbeitsgruppe, was ist mit den Ergebnissen passiert?“, so Strobl in der Sitzung.

Hintergrund für Strobls Forderung ist eine unter Eders Vorgänger, SP-Stadtrat Werner Rafetseder, versprochene Arbeitsgruppe zu Verbesserungen im Wachaubad. Damals, im Jahr 2014, hat aber auch Strobl in den Sommermonaten Probleme im Wachaubad notiert, um hier Veränderungen herbeizuführen.

„Ich habe niemals eine Arbeitsgruppe versprochen. Außerdem habe ich auch keine der angesprochenen Unterlagen.“

Jürgen Eder, SP-Stadtrat

Gegenüber der NÖN stellt Eder klar: „Ich habe niemals eine Arbeitsgruppe versprochen. Außerdem habe ich auch keine der angesprochenen Unterlagen.“ Im Gespräch verweist der SP-Parteichef aber auch auf die damaligen Ergebnisse von Strobl. „Wenn er etwas Relevantes hat, kann er es gerne an mich übermitteln“, so Eder. Eine der damaligen Verbesserungsvorschläge von Strobl war etwa eine bessere Beschattung beim Kinderbecken. „Ich habe mich damals bewusst unter die Leute gemischt, um die Meinungen zu sammeln“, so Strobl.

Um die Badeordnung im Wachaubad zu überarbeiten wird es ab Ende Jänner allerdings Gesprächsrunden zwischen mehreren Gemeinderäten geben. „Es gibt Regelungen etwa betreffend Schwimmflügerln und Schwimmnudeln, die nicht mehr zeitgemäß sind“, erklärt Eder.

Der VP-Parteichef freut sich über die Entwicklung: „Wir wollen nichts anderes als den Betrieb im Wachaubad verbessern.“ Gespannt darf man dabei auch sein, ob die im Sommer heißdiskutierte Burkini-Debatte abermals aufflammt.