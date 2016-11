Als Melks Stadtpfarrer Leo Fürst am vergangenen Donnerstag gegen 15.30 Uhr seine Stadtpfarrkirche betrat, erwischte er zwei Opferstockdiebe auf frischer Tat. „Sie haben den Opferstock umgelegt und wollten sich gerade über die Beute hermachen“, erzählt der Pfarrer von seiner Beobachtung.

Als der ungarische Staatsbürger und sein Komplize den Geistlichen sahen, traten sie die Flucht an. „Mir ist es gelungen die beiden in ein Gespräch zu verwickeln. Sie haben sich beide als ungarische Touristen ausgegeben und scheinbar gehofft, dass ich den Vorfall nicht gesehen habe. Durch meine 24 ungarischen Wörter, die ich sprechen kann, habe ich aber rasch festgestellt, dass diese Geschichte nicht stimmen kann“, so Fürst. Bereits davor haben zwei Frauen, die beim Eingang der Kirche standen, die Polizei verständigt.

Beim Eintreffen der Exekutive gelang einem der beiden Täter die Flucht, ein Ungar wurde verhaftet. Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte aber nicht geständig.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete nach Abschluss der Erhebungen die Einlieferung in die Justizanstalt St. Pölten an. Die Fahndung nach dem Komplizen verlief bisher negativ. Laut Polizei konnte noch kein weiterer Tatort zugeordnet werden. Laut NÖN-Informationen hatte der Täter jedoch eine große Menge an Kleingeld bei sich.