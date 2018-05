Besorgte Eltern äußerten auf Facebook ihre Sorgen aufgrund kleinerer Übergriffe auf Schüler während ihres Schulwegs in die Volksschule sowie NMS. So sollen Schüler in der Himmelreichstraße von mehreren Jugendlichen mit Migrationshintergrund angepöbelt worden sein, in einem Fall wurde einem Kind auch ins Gesicht gespuckt. Laut den Beschreibungen der betroffenen Kinder sollen die Täter zwischen 15 und 18 Jahren alt gewesen sein. Die Vorfälle passierten alle am Weg von der Schule nach Hause.

FP-Gemeinderat Thomas Gruber, der über den Vorfall ebenso informiert wurde, wünscht sich, dass die Polizei in diesem Bereich ein wachsames Auge auf die Situation wirft. „Gerade wenn es um Kinder geht, sollte man der Angelegenheit nachgehen und am Heimweg der Kinder besonders achtsam sein“, betont Gruber.

„Nur wenn Eltern bei solchen Vorfällen den Kontakt zur Schule suchen, können wir die Polizei informieren.“ Manfred Neureiter, NMS-Direktor

Der Polizei sind bisher keine Vorfälle bekannt, wie Kriminalinspektor Herbert Oberklammer gegenüber der NÖN erklärt.

Auch bei den beiden Direktoren haben sich bislang weder Schüler noch Eltern gemeldet. „Von solchen Übergriffen habe ich noch nichts gehört“, berichtet Volksschuldirektorin Beatrix Leeb. Und auch ein paar Meter weiter in der Jakob-Prandtauer-NMS meldete sich niemand wegen der angeblichen Pöbeleien auf dem Nachhauseweg.

„Mir wäre wichtig, dass in Zukunft die Eltern bei solchen Vorfällen den Kontakt zur Schule suchen“, erklärt Direktor Manfred Neureiter. „Nur wenn wir von solchen Aktionen wissen, können wir etwas dagegen tun und die Polizei darüber informieren.“