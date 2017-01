Die derzeit vorherrschenden Witterungsbedingungen sorgen bei den ÖBB für Verspätungen und Zugausfällen. Die Folge: Der Frust und Ärger der Pendler gegenüber den Bundesbahnen wächst.

Problem mit Anschlusszügen

Die NÖN mischte sich am Bahnhof Melk und Pöchlarn unter die Pendler. Die Klagen der Befragten waren dabei die gleichen: Verspätungen und Probleme mit den Anschlusszügen. „Um nach Wien zu gelangen, müssen wir Pöchlarner in St. Pölten umsteigen. Da wäre es zumindest hilfreich, wenn bei Verspätungen der Anschlusszug wartet“, so ein Pendler.

Die ÖBB wissen um den Ärger der wartenden Pendler Bescheid. „Es kann leider passieren, dass ein Anschlusszug nicht wartet. Auch wenn es für den Fahrgast unangenehm ist, Sicherheit in den Bahnhöfen geht vor. Den gesamten Fahrplan zu zerstören und die Sicherheit aller zu gefährden, ist keine Lösung“, meint ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif. Gegen die eisigen Temperaturen sind die ÖBB machtlos, wie Seif betont: „Da kann es leider zu technischen Problemen kommen.“