An sechs Terminen sammelte die Volkspartei Melk im Rahmen von Zukunftsstammtischen Ideen und Anliegen der Bürger. Insgesamt beteiligten sich rund 130 Personen an der Gesprächsrunde. Für VP-Parteichef Patrick Strobl eine zufriedenstellende Anzahl: „Der Zuspruch war größer als im letzten Jahr. Auch wenn dieses Mal die wirklich großen Themen gefehlt haben.“

Ein Thema, dass bei allen Stammtischen diskutiert wurde, ist die Nicht-Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Waren die Rufe im Jahr 2015 nach Einführungen von 30er-Zonen laut, wünschen sich die Bürger jetzt strengere Kontrollen in den Zonen.

„Wir haben diesbezüglich bereits Gespräche mit der Polizei geführt. Es soll vermehrt Kontrollen, vor allem dort, wo auch viele Kinder unterwegs sind, geben“, informiert Strobl. Zusätzlich wird sich der Verkehrsausschuss mit der Thematik der Radarkontrollen beschäftigen. „Wir werden uns gewisse Maßnahmen anschauen“, verspricht Strobl.

„Wir haben mit der Polizei bereits gesprochen. Es soll vermehrt Kontrollen, vor allem dort, wo auch viele Kinder sind, geben.“

Patrick Strobl, VP-Obmann

In den Katastralgemeinden beschäftigte die Melker auch der Zustand der Buswartehäuschen. Nach der Sanierung in Spielberg sollen laut Strobl weitere folgen. Das nächste Wartehäuschen errichtet die Firma Fonatsch im Frühjahr in Schrattenbruck. Auch die Sanierung der Güterwege war ein Thema. Strobl: „Ich will eine Güterwege-Matrix erstellen, wo wir aufschlüsseln, wann zuletzt saniert wurde.“

Überraschend wenig Thema war die Kurzparkzone. „Es ist nur zur Sprache gekommen, wenn ich nachgefragt habe“, bekräftigt Strobl. Mitgenommen aus den Diskussionen hat er aber die mangelnde Information über das Handyparken. „Einige haben wir direkt vor Ort gleich angemeldet“, so Strobl.