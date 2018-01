„La-la-bla-bla“ dröhnt es am Faschingsdienstag, 13. Februar, wieder durch die Bezirkshauptstadt. Da wird Organisator Gerhard Schuberth nämlich wieder seinen mittlerweile berühmt-berüchtigten Faschingsumzug durch die Stadt führen. Startpunkt ist um 13 Uhr beim Löwenpark, von wo es über das Schwechater Eck und der Bäckerei Teufner auf dem Hauptplatz geht. Der Faschingszug mit seinen rund 30 Wägen wird in diesem Jahr vom großen Wagen der Union angeführt. „Die After-Umzugsparty wird dann am Hauptplatz stattfinden. Der Union-Wagen liefert dazu die Musik. Danach geht es in den Lokalen und in der Tischlerei weiter“, erklärt Schuberth.

Gerüchte, dass sich der Melker „Ober-Faschingsnarr“ nach dem Rückzug beim Advent auch von der Organisation des Faschings und des Höfefestes zurückzieht, erteilt Schubert indes eine klare Absage: „Natürlich mache ich auch beim Höfefest weiter. Für dieses Fest habe ich schon einige neue Ideen.“