Mit mehr als 500.000 Touristen jährlich zählt das Stift Melk zu einem der Top-Tourismusziele in Österreich. Da auch immer mehr Schiffstouristen ihren Stopp in Melk einlegen, haben sich die Verantwortlichen des Stiftes zum Start der diesjährigen Tourismussaison Alternativen überlegt, um etwaigen Kapazitätsengpässen vorzubeugen. So gab es in diesem Jahr, speziell für die Gäste der Reederei Viking, das Angebot, anstelle des Stiftes Melk das naheliegende Stift Göttweig zu besuchen.

„In Melk locken wir mit einem kunsthistorischen Highlight, in Göttweig wird ein Alternativprogramm angeboten“, berichtet Pater Martin Rotheneder vom Stift Melk. Hauptsächlich US-amerikanische Gäste nutzten dabei die Möglichkeit, im Stift Göttweig etwa Marillenknödel zu kochen oder im Marillengarten zu arbeiten. „Mit Aktion haben wir Engpässe in Melk verhindert und Göttweig hat dadurch rund 40.000 zusätzliche Gäste gewonnen“, so Rotheneder.

Im kommenden Jahr wird das Angebot weiter forciert. Angst, dass durch einen vermehrten Tourismus nach Göttweig das Melker Stift leidet, hat Pater Martin Rotheneder nicht: „Was in Paris der Eiffelturm ist, ist in unserer Region das Stift Melk. Melk ist ein Highlight für jeden Weltreisenden und ein Musterbeispiel für die Architektur des Hochbarocks.“