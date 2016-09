Nur 32 Kilometer trennt das Atomkraftwerk Dukovany von der österreichischen Grenze, knapp 160 Kilometer von Melk entfernt. Nun soll der tschechische Reaktor ausgebaut werden – Landesrat Stephan Pernkopf ruft zur Unterschriftenaktion gegen „Atomkraft vor unserer Haustüre“ auf.

Für den Melker Bürgermeister Thomas Widrich ist die Sache eine Herzensangelegenheit: „Wenn ich daran denke, dass ein Atomkraftreaktor in so erschreckender Nähe ausgebaut werden soll, da schmerzt es mich in der Magengegend.“ Vorfälle wie Tschernobyl oder Fukushima beweisen, dass so etwas unverhofft kommt, erklärt Widrich. Daher sein Appell an die Melker: „Bitte tun wir da mit.“

Die Unterschriftenliste liegt im Bürgerservice auf, die Gemeinde stellt sicher, dass die Unterschriften bis 23. September bei der zuständigen Stelle sind. „Wir wollen die eingelangten Stellungnahmen gesammelt den tschechischen Behörden übermitteln“, berichtet Pernkopf.

Er kritisiert neben der direkten Betroffenheit aufgrund der geringen Nähe zu Niederösterreich vor allem auch fehlende Stresstests bei Erdbeben, sowie dass die Aufrüstung der sicherheitsrelevanten Systeme und Komponenten immer noch nicht abgeschlossen sei. Außerdem sei auch die Haftungsfrage und Situation bezüglich eines Endlagers vollkommen ungeklärt.