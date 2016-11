Zum zweiten Mal öffnet der Melker Advent am 25. November seine Tore. Die Vorbereitungen laufen bei Organisator Gerhard Schuberth auf Hochtouren. Sein Ziel: den Wintertourismus anzukurbeln und der Stadt in der Adventzeit Leben einzuhauchen.

Gegenüber dem Vorjahr gibt es mehr Stände und eine verbesserte Beleuchtung. „Der Adventmarkt soll in den nächsten Jahren mit Qualität wachsen. Ich wünsche mir 2017 eine Erweiterung in Richtung Donau und einen Indoor-Kunsthandwerksmarkt im Pfarrhof“, wälzt Schuberth bereits Pläne für das kommende Jahr. Auch der Idee des Wachauer Advents kann er viel abgewinnen.

Wirtschaftstreibende melden sich zu Wort

Während die einen von gemeinsamen Adventmärkten unter dem Namen Wachauer Advent in mehreren Orten entlang der Donau träumen, melden sich Wirtschaftstreibende lautstark zu Wort. Die Hauptkritikpunkte sind dabei gleich wie im Vorjahr: Wegfallende Parkplätze und mangelnde Information bezüglich Straßensperren (siehe Grafik).

Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Peter Rath (VP) versteht die Sorge der Wirtschaft: „Ich glaube aber, dass sich fünf fehlende Parkplätze nicht negativ auf die Kaufkraft auswirken. Außerdem erreiche ich Parkplätze bei der Donau in wenigen Gehminuten.“ Er führt dabei ins Treffen, dass der Weihnachtsmarkt auch Frequenzbringer ist. „Wir gehen bei unserem Adventmarkt den richtigen Weg. Wir wollen eine Marke daraus machen“, so Rath.

Wirtschaft sieht gleiche Probleme wie 2015

Bei der hitzigen Vorbesprechung zum Adventmarkt war auch die Obfrau des Wirtschaftsvereins „Zunftzeichen“, Birgit Zöchling, vor Ort. Sie begrüßt die Forcierung des Wachauer Advents, übt aber Kritik am Melker Adventmarkt:

„Leider tauchen die gleichen Probleme wie im Vorjahr auf. Die Betriebe wurden zu spät über Straßensperren informiert. Wäre dies im September passiert, hätten wir unsere Kunden informieren können.“ Kritik, die sich Schuberth zu Herzen nimmt: „Aus Krankheitsgründen musste ich zwei Termine verschieben. Allerdings hatte dies inhaltlich keine Auswirkung, da sich gegenüber dem Vorjahr nichts verändert hat.“

Die Wirtschafts-Obfrau fürchtet auch, dass viele Kunden durch die Straßensperren nach Loosdorf oder Pöchlarn ausweichen: „Wir sehen diese Entwicklung an unseren Umsätzen.“ Schuberth spielt den Ball auch an die Wirtschaft retour. „In Melk kennt mich jeder, es gab also auch die Chance, mich im Vorfeld anzusprechen. Wenn jemand etwas nicht weiß, kann er mich jederzeit fragen“, ärgert sich Schuberth, dass die gleiche Diskussion bereits im Vorjahr stattgefunden hat.