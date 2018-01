Seit Frühjahr 2016 gilt in der Bezirkshauptstadt, unterteilt in grüne und blaue Zonen, die gebührenpflichtige Kurzparkzone. Einer dieser Bereiche ist auch der Parkplatz „Räcking 1“.

Aufgrund von Anregungen aus der Bevölkerung und Diskussionen in der vergangenen Stadtrats-Sitzung wird die Stadtgemeinde die Gebührenpflicht in diesem Abschnitt der blauen Zone für die Monate Jänner und Februar aufheben.

"Wunsch der Bevölkerung"

Der Parkplatz gilt in den Tourismusmonaten zwar als begehrter Besucherparkplatz, in den Wintermonaten sinkt die Frequenz aber. Die Auswertung des Parkautomaten in diesem Bereich ergab für Jänner Einnahmen von 65,20 Euro und für Februar rund 140 Euro. In Spitzenmonaten liegen diese Werte bei rund 1.680 Euro.

„Es ist ein Wunsch der Bevölkerung, dass wir für Jänner und Februar die Gebühren in diesem Bereich aufheben. Dem kommen wir gerne nach“, erklärt VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann, sodass die Parkplätze fortan von den Anwohnern und auch Mitarbeitern der Innenstadtbetriebe benutzt werden können.

„Wir werden nochmals das Gespräch mit der Wirtschaft suchen. Vielleicht hat sich die Situation seit 2014 verändert.“Wolfgang Kaufmann, VP-Vizebürgermeister

Bei der FPÖ, die seit Einführung gegen die Parkgebühren opponiert, nimmt man diesen Schritt mit Wohlgefallen zur Kenntnis, auch die Grünen finden die Idee gut. Grünen-Gemeinderätin Berta Höller regt aber auch an, die fünf Parkplätze gegenüber dem Café Central am Hauptplatz nochmals zu überdenken.

„Gerade in der Gastgarten-Saison stören die Parkplätze die Optik des Platzes. Ich bin sicher, eine Auflösung würde die Aufenthaltsdauer der Gäste erhöhen“, glaubt Höller. Unterstützung erhält sie dabei auch von VP-Mandatar Ernest Wiesinger: „Mich stören die fünf Parkplätze. Eine Entfernung würde einen besseren Kommunikationsplatz ermöglichen.“

Zwar ist auch Kaufmann für die Auflassung. Er verweist aber an den Wunsch der Wirtschaft, diese Flächen beizubehalten: „Wir werden nochmals das Gespräch mit der Wirtschaft suchen. Vielleicht hat sich die Situation seit 2014 verändert“, erinnert Kaufmann aber auch daran, dass es damals 1.689 Unterschriften für den Erhalt gegeben hat.