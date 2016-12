Das Waldgebiet am Ostrong ist ein beliebtes Wanderziel in der Region. Seit etwa drei Jahren bemerkt ein Münichreither jedoch eine steigende Tendenz der Waldarbeiter, den Müll direkt im Wald zu entsorgen.

„Als leidenschaftlicher Wanderer bin ich ziemlich oft am Ostrong unterwegs. Was man da zeitweise zu sehen bekommt, ist fürchterlich“, ärgert er sich. Einen wesentlichen Teil zu dieser Umweltverschmutzung tragen laut ihm die „Harvester“-Fahrer bei, die nicht nur Müll wegwerfen, sondern auch beim Tanken ihrer Holzernte-Maschinen Benzin und Öl direkt in den Wald und in Bäche auslaufen lassen. „Das ist eine riesige Sauerei, was die da machen. Das ärgert mich gewaltig“, betont der Wanderer.

Ein Anrainer aus Münichreith findet regelmäßig Tuben und Ölspuren im Wald. | privat

Ortschef Josef Riegler (Heimatliste Laimbach) hörte davon im NÖN-Gespräch zum ersten Mal. „Dazu kann ich nichts sagen, ich habe nichts mitbekommen“, sagt er. Dass die Arbeiten mit Harvester kein schönes Bild hinterlassen, ist ihm aber klar. Eine Verbindung zwischen der Müllentsorgung im Wald und den Trinkwasserproblemen in der Nachbargemeinde Artstetten, wie der Anrainer mutmaßt, gibt es laut Riegler allerdings nicht.

Besitzer des betreffenden Waldgebietes sind die Bundesforste. Der zuständige Förster Hubert Forstner war nach NÖN-Anfrage im Wald, um sich Gewissheit zu verschaffen. „Ich habe überhaupt nichts gefunden“, erzählt er. „Außerdem steht in unseren Werkverträgen, dass sie nichts wegschmeißen dürfen und alles wieder zusammenräumen müssen. Falls mal etwas ist, dann räume ich das weg und die Sache hat sich“, so Forstner.