Enorme Defizite bei der Erfassung der gesetzlichen Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung ortet FP-Gemeinderat Franz Ofner nach den Aussagen von SP-Stadtrat Jürgen Eder in der letztwöchigen NÖN. Darin ließ Eder seinen Frust über die Zusammenarbeit mit der FPÖ freien Lauf.

„Jeder will Ofner einbinden, aber es verärgert, wenn man stets nur Negatives und Schlechtes hört“, so Eder in der letztwöchigen NÖN. Dabei ging es auch um die Einladung von Ofner in die jeweiligen Ausschüsse, in denen Ofner aufgrund der geringen Stimmenanzahl der FPÖ nicht vertreten wäre.

"Kein Gnadenakt oder Gefälligkeit"

„Es ist kein Gnadenakt oder eine Gefälligkeit des Herrn Stadtrat, sondern seine gesetzliche Pflicht“, stellt Ofner klar. Eders Konter: „Was er sagt, ist grundsätzlich richtig, aber er sollte die Sätze in der Zeitung auch fertig lesen. Er darf als Zuhörer dabei sein, es ist aber nicht gesetzliche Pflicht, dass er auch mitreden darf“, erklärt Eder. Ähnliches gelte auch bei Gratulationen, wie Eder informiert: „Um nach der Wahl niemanden auszuschließen, habe ich ihn stets eingeladen. Auch das müsste ich nicht.“

Attacken reitet Ofner aber nicht nur gegen die SPÖ, sondern auch gegen die anderen Fraktionen im Gemeinderat. „Es ist für ÖVP, SPÖ und Grüne bezeichnend, dass für die Sommerspiele jeder Förderbetrag, ohne ihn zu hinterfragen, beschlossen wird. Für einkommensschwache Mindestsicherungsbezieher wurde der Heizkostenzuschuss aber nicht erhöht.“

Eder sieht bei FPÖ Doppelzüngigkeit

In den Aussagen von Ofner ortet Eder abermals eine Doppelzüngigkeit. „Bei der Mindestsicherungs-Debatte wollten die FP-Gemeinderäte noch mehr kürzen. Leute, die einen Heizkostenzuschuss bekommen, sind aber auch Mindestsicherungsbezieher“, schüttelt Eder den Kopf. Zudem verwehrt er sich gegen das ständige Ausspielen von Sportvereinen und der Kultur mit den sozialen Leistungen in der Stadt.