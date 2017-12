Zwar sollen die offenen Lustbarkeitsabgaben vom Stift Melk in der Höhe von 1,7 Millionen Euro in den nächsten Wochen der Stadtgemeinde überwiesen werden, abgeschlossen ist das Thema damit aber noch lange nicht.

Die Behauptung vom Stift Melk, dass es einen gemeinsamen Lösungsvorschlag von Stadtgemeinde und Stift gibt, in dem unter anderem für die Jahre 2014 bis 2016 die gesamte offene Lustbarkeitsabgabe durch beantragte Bedarfsmittel des Landes NÖ zu offenen Projekten, wie etwa dem Neubau des Wirtschaftshofs, abgedeckt und getilgt ist, rief nun das Land NÖ auf den Plan.

Wie NÖN-Online exklusiv berichtete, wird seitens der Gemeindeaufsicht ein Aufsichtsverfahren eingeleitet. Gegenüber der NÖN betont Eberhard Blumenthal, Pressesprecher von VP-Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko: „Der angesprochene Lösungsvorschlag zwischen Bürgermeister und Abt, der eine Bedeckung der offenen Abgaben durch Bedarfszuweisungen vorschlägt, wurde ohne Wissen und Zustimmung des Landes erstellt.“ Der von VP-Stadtchef Thomas Widrich und Abt Georg Wilfinger ausgearbeitete Vorschlag, verstößt gegen die Richtlinien für Bedarfszuweisungen. Diese dürfen nämlich nur widmungsgemäß verwendet werden. „Eine Gegenverrechnung gewährter Bedarfszuweisungen auf eine Abgabenschuld ist nicht zulässig“, betont Blumenthal.

Der NÖN wurde der gemeinsame Lösungsvorschlag (siehe Faksimile) zugespielt, der sowohl die Unterschrift von Abt Wilfinger als auch von Widrich trägt. „Es gibt mehrere Lösungsvorschläge, dies ist einer davon. Wir haben uns zusammengesetzt und viele Möglichkeiten erarbeitet, etwa auch die Beantragung von EU-Mitteln“, sieht Widrich daran nichts Verwerfliches.

Eder fordert Aufklärung

Indes fordert SP-Stadtrat Jürgen Eder Aufklärung in der Causa. „Ich werde sowohl mit dem Abt als auch mit dem Bürgermeister das Einzelgespräch suchen. Hier sind viele Fragen offen, die unbedingt geklärt gehören. Ich frage mich auch, wer hat wann etwas zugesagt und wie viel wusste das Land NÖ? Ich will kein System Niederösterreich in Melk.“ „Und“, so Eder, „ich hätte so etwas nicht unterschrieben.“

Mittlerweile haben auch die Landesparteien der SPÖ und FPÖ das Thema für sich entdeckt. So fordert FP-Landtagsabgeordneter Martin Huber bereits den Rücktritt von Widrich: „Für mich ist es ein Totalversagen des Stadtchefs, der rücktrittsreif ist. Die Vorgänge sind ein klares Sittenbild der Politik in Niederösterreich und ich bin sicher, das ist kein Einzelfall.“

SPÖ NÖ reagiert mittels Anfragen

Neben der FPÖ reagierte auch die SPÖ NÖ mittels Anfragen an VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Schleritzko. „Es müssen tabulos die richtigen Fragen gestellt werden“, meint SP-Klubobmann Alfredo Rosenmaier. Er wundert sich auch darüber, dass Abgabenverordnungen verhandelbar sind. „Jeder Niederösterreicher muss seine Steuern zahlen und wird nicht gefragt, ob es ein bissl weniger sein darf.“ Für Rosenmaier ist auch klar, dass, sollte sich der geäußerte Verdacht erhärten, die beteiligten Personen die Konsequenzen ziehen müssen.“

Konfrontiert mit den Rücktrittsforderungen reagiert Widrich gelassen: „Die getätigten Aussagen kann ich einzig auf den Landtags-Wahlkampf beziehen. Als Bürgermeister bin ich stets um Lösungen bemüht. Scheinbar haben die Melker SPÖ und FPÖ ihre Vorgaben von der Landespartei.“ Aussagen, die wiederum Eder nicht unkommentiert stehen lassen möchte: „Ich brauche keine Vorgaben von der Landespartei. Im Gegensatz zu Widrich bekomme ich Unterstützung und mir wird nicht von den eigenen Leuten das Hackl ins Kreuz g’haut.“