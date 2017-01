Es ist die Idee von SP-Landesparteichef Matthias Stadler, dass sich die verkrustete Organisation der SPÖ ändern muss. In diesem Strukturprozess eingebunden ist auch die Bezirks-SPÖ. „Die Gesellschaft und die Wähler haben sich geändert, daher muss sich auch die SPÖ verändern“, betont SP-Bezirkschef Günther Sidl.

Als Folge dieses Prozesses wird in der Bezirkshauptstadt Melk die Bezirksgeschäftsstelle geschlossen. An ihre Stelle rückt die Servicestelle „RedPoint“. Die Eröffnung ist in der Melker Innenstadt an einem zentralen Punkt geplant.

„Dieser ,RedPoint‘ ist für Menschen, die Hilfe suchen, eingerichtet, aber auch für Funktionäre“, erläutert Sidl. So wird es künftig Sprechstunden für Mieteranliegen bei der Volkshilfe geben. Mehr in der aktuellen Melker NÖN.