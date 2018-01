Strandfeeling pur wird im heurigen Sommer den Badegästen am Neumarkter Freizeitzentrum geboten. Denn mit der Errichtung einer betonierten Liegeplattform in der Flachwasserzone im Freizeitzentrum-See und den terrassenförmigen Liegeflächen in der Grünfläche soll hier eine neue Attraktion geschaffen werden.

„Die neue Seebühne bietet für 320 Gäste Platz und wird in Zukunft auch für unsere „SEE YOU“-Veranstaltungen als Seebühne genützt“, informiert VP-Bürgermeister Otto Jäger. Die 112 Quadratmeter große Liegeplattform wird mit Beachsand und Liegestühlen ausgestattet. In das natürliche Gelände – im Nahbereich des Inselkiosks – werden terrassenförmige Liegeflächen errichtet. „Bei Bedarf wird auf der Liegeplattform eine mobile Bühne errichtet. Somit wird Neumarkt in Zukunft auch eine großartige Seebühne vorweisen können“, betont Jäger.

Finanzierung durch Sponsoren

Erfreulich an diesem Projekt ist auch der Kostenfaktor. Denn die Finanzierung erfolgt allein durch Sponsoren und durch Eigenleistungen von freiwilligen Mitarbeitern. „Ich möchte schon jetzt allen dafür danken“, so Jäger, der viele Ideen für die Nutzung der Bühne im Kopf hat: „Es soll dort viel Neues geboten werden wie Yoga am See, Buchvorlesungen oder auch Kinderanimationen.“

Sobald die Witterung es zulässt, werden die Arbeiten an der neuen Bühne beginnen. Denn eines steht für den Ortschef fest: Am 25. Mai soll die Lungauer Musikgruppe „Querschläger“ die diesjährige SEE YOU-Veranstaltungsreihe auf der neuen Bühne eröffnen.