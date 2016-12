Beim Eintreffen in der Nibelungenstrasse in Pöchlarn stand eine Wohnung und das Stiegenhaus unter starken Rauch. Einige Bewohner kamen der Feuerwehr schon entgegen. Der Einsatzleiter wurde informiert, dass sich noch eine Person in der brennenden Wohnung im 1 Stock befinde.

FF Pöchlarn

Sofort wurden mehrere Atemschutztrupps ausgerüstet und begonnen in die brennende Wohnung vorzudringen um die Person zu suchen. Gleichzeitig gingen zwei weitere Trupps in die oberen Stockwerke um die eingeschlossenen Personen zu retten. Insgesamt konnten noch vier Erwachsene und zwei Kleinkinder mit Fluchthauben aus dem verrauchten Stiegenhaus gerettet werden.

Brand konnte rasch gelöscht werden

Draussen standen schon der Rettungs- und Notarztdienst bereit und versorgten die Personen. Alle sechs Personen konnten in häusliche Pflege entlassen werden. Der Brand in der Wohnung konnte rasch gelöscht werden.

FF Pöchlarn

Die Suche nach der Person wurde fortgeführt und schlussendlich im hinterem Zimmer gefunden. Mittels Drehleiter wurde der Mann von der Wohnung gerettet und dem Notarztteam übergeben. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Melk eingeliefert. Das Stiegenhaus wurde Rauchfrei gemacht bevor die Bewohner wieder in Ihre Wohnungen konnten. Nach rund 2 Stunden konnten wir wieder in unser Feuerwehrhaus einrücken.