Yspertal, Stift Zwettl, Pöggstall - Passend zum Thema der NÖ Landesausstellung 2017 in Pöggstall, „ALLES WAS RECHT IST“, hat man sich auch an der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft- Yspertal einen praktischen Zugang zu dieser Thematik überlegt. Seit September findet an der Schule ein Sammelwettbewerb in den Klassen für benutzte „Waldviertler-Bauernmilch-Kakaobecher“ aus dem schuleigenen Automaten statt. Diese Aktion zeigt zweifache Wirkung. Zum einen werden diese Becher als „Töpfe“ zum Anbau der hauseigenen Tomatenpflanzen verwendet und zum anderen bekommt die Klasse mit den meistgesammelten Bechern einen Preis.

Übereifer führt zum Prozess

Bei dieser Sammelaktion kann es im Eifer des Gefechtes schon mal passieren, dass beim Sammeln der eine oder andere Kakaobecher von der Nachbarklasse unter die eigenen rutscht. Und genau an diesem Punkt wird angesetzt. Dieses „Vergehen“ wurde geahndet. Mag. Karin Werner, Professorin für Politische Bildung, Umweltrecht und Recht, lud zur ersten Gerichtsverhandlung vor. Die „Beschuldigten“ mussten sich selbst um Anwälte kümmern, auch Staatsanwalt und Laienrichter waren bei den Gerichtsverhandlungen vertreten. Diese Rollen wurden auch von Schülern und Lehrern besetzt.

Angemessene Urteile

Auch die Urteile wurden angemessen gefällt, so mussten die Schuldigen mit einem zusätzlichen Tischdienst beim Mittagessen im Internatsspeisesaal oder einem Therapiegespräch mit einem Psychologieprofessor der Schule leben lernen. Das Projekt erfreute sich großer Beliebtheit und die Schülerinnen und Schüler bekamen praktisch und spielerisch einen Einblick in die Welt der Justiz.



