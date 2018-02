Die schweren Verluste in Marbach und Petzenkirchen bei der Landtagswahl lassen innerhalb der SPÖ weiter die Wogen hochgehen. Vor allem die minus 8,6 Prozent im Heimatort des Petzenkirchner SP-Landtagsabgeordneten Günther Sidl sorgten für heftige Diskussionen.

Gerüchte, die SP-Bezirksspitze ortet in Petzenkirchen ein „Bürgermeister-Problem“ bringen die dortige SP-Bürgermeisterin Lisbeth Kern in Rage: „Wir haben in der Gemeinde kein Problem, weder innerparteilich, noch sonst mit irgendwem. Die Vorzeichen vor fünf Jahren waren komplett andere.“

So nennt Kern den damaligen SP-Spitzenkandidaten Sepp Leitner aus dem Bezirk Scheibbs aber auch den Kampf für die Umfahrung Wieselburg als Grund für ein damals starkes SP-Ergebnis. „Jetzt hat uns Pernkopf viele Stimmen gekostet“, nennt Kern einen weiteren Grund.

„Lasse mir ,schwarzen Peter‘ nicht umhängen.“

Zum innerparteilichen Konflikt will sich die Ortschefin nicht äußern, aber: „Ich lasse mir nicht den schwarzen Peter umhängen. Meine Arbeit wird 2020 beurteilt.“

Aufkommende Gerüchte, Sidl solle das Bürgermeister-Amt in Petzenkirchen übernehmen, erteilt Kern ebenfalls eine Absage. „Wenn es mir gut geht, mache ich weiter. Außerdem hat Sidl klar gesagt, dass er das nicht machen will“, betont Kern.

Nach den neuerlichen Konflikten in der Partei, zu denen sich auch mehrere Bezirks-Funktionäre bei der NÖN zu Wort meldeten, sah sich Sidl vergangene Woche zu einer Presseaussendung genötigt.

Sidl: "Lisbeth erfüllt Arbeit mit viel Herz"

Darin betont Sidl kein Interesse an einem Bürgermeister-Amt zu haben. „Ich fühle mich meiner Heimat sehr verbunden. Lisbeth erfüllt ihre Arbeit mit viel Herz und sie ist eine fähige Bürgermeisterin.“ SP-Funktionäre äußerten gegenüber der NÖN aber auch Kritik an SP-Regionalkoordinator Andreas Umgeher und Sidl selbst. So sollen Sidl und Umgeher im Wahlkampf oft durch Abwesenheit geglänzt oder Termine kurzfristig storniert haben.

Auch wünschen sich die Funktionäre mehr Sitzungen und Kommunikation. Kritik, die Sidl ernst nimmt: „Ich bin ein Verfechter eines Jahres-Sitzungsplans. Das wollen aber nicht alle.“ Und zur Abwesenheit im Wahlkampf erklärt Sidl, dass Umgeher von der Landespartei als Wahlkampfmanager angefordert war. „Ich hab mein Bestes gegeben, war aber auch im SP-Programm stark involviert“, erklärt Sidl.