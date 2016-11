Paukenschlag in der Pöchlarner Kunst- und Kulturszene: Elf Jahre nach der Gründung bricht der Verein „Atelier an der Donau“, bekannt für das jährliche Symposium, seine Zelte in der Kokoschka-Stadt ab und wandert nach Ybbs. „Als Pöchlarner zerreißt es mir bei dieser Entscheidung das Herz. Als Obmann kann ich über den Wechsel aber nur jubeln“, so Vereinsobmann Gerhard Maller.

Ausschlaggebend für die Entscheidung war das mangelnde Bemühen der Stadtgemeinde um den Verein und die fehlende finanzielle Unterstützung. Maller: „Wir wollten aus Pöchlarn eine Künstlerstadt machen. Leider geht in der Stadt nichts weiter“, zeigt sich Maller resigniert. Enttäuscht über die Entscheidung des Vereins zeigt sich VP-Bürgermeister Franz Heisler: „Mir tut es leid, wir haben den Verein jahrelang finanziell unterstützt. Wir hätten uns aber mehr Kunstaktivitäten als einmal im Jahr erwartet. Wäre dies eingetroffen, hätte sich der Verein auch eine gewisse Eigenständigkeit erwirtschaftet.“

Kulturstadträtin über Entscheidung enttäuscht

Auch VP-Kulturstadträtin Barbara Kainz zeigt sich gegenüber der NÖN traurig: „Wir haben mehr als zehn Jahre den Verein großzügig unterstützt. Die Entwicklung des Vereins war zu Beginn sicherlich nicht einfach. Gemeinsam mit den Lions konnte man aber im letzten Jahr die ersten Früchte ernten.“

Diese Früchte will Maller nun mit einem neuen Konzept in Ybbs ernten. Dort soll in den nächsten Monaten eine Künstlerkolonie mit einem eigenen Marktplatz entstehen. Maller: „Für uns geht die Arbeit jetzt los. Die Weihnachtsfeier wird im neuen Haus in Ybbs stattfinden.“ In einem weiteren Schritt sollen Bildhauer ins Schiffmeister-Haus kommen. Aus ihren Werken wird ein Skulpturenpark an der Donau entstehen.