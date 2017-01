Volles Haus verkündete Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Franz Eckl beim elften Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer, der dieses Mal in der Pöchlarner Glasverarbeitungsfirma Vetropack stattgefunden hat. Mit den 350 geladenen Gästen erreichte der Empfang auch seinen absoluten Besucherrekord in der Geschichte. „Die Zusammenkunft ist wichtig, um die Betriebe und die Personen dahinter besser kennenzulernen“, sagte Eckl in seinen Eröffnungsworten.

Lehrlingsausbildung war ein großes Thema

Bei den Themen standen Gastgeber Vetropack, das abgelaufene Jahr in der Wirtschaftskammer, aber auch die Lehrlingsausbildung bei den Gästen hoch im Kurs. „Eine hohe Wirtschaftskraft vor Ort bedeutet Arbeitsplätze für den Ort. Ich danke der Firma Vetropack für die Investitionen in den Standort“, streute Pöchlarns VP-Bürgermeister Franz Heisler Vetro- pack-Geschäftsführer Johann Reiter Rosen. Dieser betonte die führende Stellung der Vetro- pack als Verpackungshersteller – alleine im Jahr 2015 wurden 4,6 Milliarden Stück produziert – und die Investitionen wie eine neue Weißglaswanne um mehr als 30 Millionen Euro. Erfreut zeigt sich der Vetropack-CEO auch über die Eröffnung eines Ausbildungszentrums, unter anderem auch für Lehrlinge.

Lob dafür gibt es auch von WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl: „Wir müssen die gesellschaftliche Anerkennung für den Lehrberuf heben und die Lehrlingsausbildung intensivieren.“ In ihren Worten betont sie auch die Wichtigkeit von Leitbetrieben in der Region für Ein-Personen-Unternehmen (EPU) sowie Klein- und Mittelbetriebe. „Das stärkt die Betriebe und die Investitionskraft“, so Zwazl.