Während in der Stadt noch gemunkelt wird, bringt Caritas-Sprecher Karl Lahmer Licht ins Dunkel: Er bestätigt gegenüber der NÖN, dass die Caritas eine neue Recycling- Werkstatt in der Stadt baut.

Diese soll direkt neben der jetzigen Halle in der Anton Lasselsberger Straße entstehen, das alte Gebäude wird als Lager dienen. Grund für den Neubau ist akuter Platzmangel: In der alten Werkstatt konnten 40 Personen mit Behinderung arbeiten, im Neubau werden es 56 sein. „Die neue Anlage ist notwendig, da bei einer Aufstockung der Mitarbeiterzahl die Halle nicht mehr den technischen Anforderungen und den gesetzlichen Auflagen entspricht“, informiert Lahmer. Den Baustart visiert die Caritas allerdings nicht vor Herbst 2018 an. Es laufen noch die nötigen Bewilligungsverfahren für den Neubau.

Derzeit arbeiten 37 Menschen in der Recycling-Werkstatt. „Vorwiegend zerlegen wir hier alte Röhrenmonitore und Fernsehgeräte und sortieren die Bestandteile für die Wiederverwertung“, beschreibt Werkstattleiter Andreas Bandion die Arbeiten. Und das kann sich sehen lassen: Im Vorjahr wurden rund 990 Tonnen recycelt.

Es gibt aber auch andere Angebote der Werkstatt. Verpackungsarbeiten, Recycling von Kabelresten und das Sortieren von verschiedenen Materialien auf Fließbändern stehen in der Caritas-Institution an der Tagesordnung. In Zukunft sollen neben Röhrengeräten auch Kunststoffmaterialien sortiert werden und so Wiederverwendung finden.