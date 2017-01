Über 300 Besucher, darunter Ehrengäste aus Wirtschaft und Politik, folgten der Einladung des VP-Bürgermeisters Franz Heisler zum Neujahrsempfang in das ATZ Pöchlarn. Für die musikalische Untermalung sorgte die Band „Jazz vom Fass“ unter der Leitung von Bernhard Thain. Bürgermeister Franz Heisler gab einen Überblick über das vergangene Jahr. Mit Stolz präsentierte er die Auszeichnung des „Dorfvereines Lebendiges Ornding“ für die Erstellung der Dorfchronik durch Landeshauptmann Erwin Pröll.

Der 90. Geburtstag von Professor Gerhart Banco – für das besondere Wirken wurde ihm die Ehrenbürgerschaft verliehen – und der 4.000 Bewohner in Pöchlarn waren ebenso Thema wie der Meistertitel des SV HOGE-Bau Pöchlarn-Golling und die 20-jährige Städtepartnerschaft Pöchlarn–Riedlingen. Zu den Höhepunkten im Jahr 2016 zählte ebenso die Wallfahrt der Mostviertler Goldhauben und Trachtengruppen, organisiert von der Goldhaubengruppe Bechelaren.

Gebäck und Bier zum 750sten Jubiläum

2017 steht ganz im Zeichen der Jubiläumsfeier 750 Jahre Pöchlarn. Kulturstadträtin Barbara Kainz gab dazu einen ausführlichen Überblick über die Feierlichkeiten. Dabei wurde der Jubiläumswein vom Weingut Glück in Mitterarnsdorf mit Jubiläumsetikette mit einer Malerei von Ping Frederiks verkostet.

Ebenfalls an diesem Abend verkostet werden konnte das eignes für das Jubiläum kreierte Gebäck von der Konditorei Braun in Marbach und eine Laugenbreze von der Bäckerei Teufner in Melk. Die Wirtshausbrauerei Haselböck aus Münichreith stellte das gebraute Festbier, das beim Jubiläum ausgeschenkt wird, den Besuchern vor.