Während das Pöchlarner Stadtbad in die neue Badesaison startet, werden im Hintergrund schon eifrig Pläne über die Zukunft der Anlage geschmiedet. Und die soll in eine bestimmte Richtung gehen: eine Art Freizeitanlage, die ganzjährig betrieben wird.

„Da wir momentan an dem Konzept für das Stadtbad arbeiten, gibt es diesbezüglich auch Gespräche“, erklärt VP-Stadtchef Franz Heisler. Zur Erinnerung: Das desolate Stadtbad soll Ende 2019 an dem alten Standort in der Rechenstraße neu errichtet werden. Der Gedanke einer Sportanlage gefällt jedenfalls auch der Opposition.

Zwei Eingänge sollen Klarheit schaffen

„Der Beachvolleyballplatz befindet sich auf dem Areal des Stadtbades. Das heißt, man muss immer Eintritt zahlen und ist immer von den Badöffnungszeiten abhängig“, kritisiert SP-Stadtrat Johann Gruber. Dieses Manko hat der für das Bad zuständige FP-Stadtrat Karl Huber schon lange im Visier. „Wenn man zwei separate Eingänge schafft, wäre das Problem gelöst“, weiß er.

Gut ein Kilometer weiter werden Rufe nach Veränderung laut: Anrainer der Plesserstraße und des Mühlwegs sowie die lokale Gastro-Szene sprachen sich angesichts eines großen Wohnbauprojektes vor Kurzem für ein Verkehrskonzept aus, bei dem auch der Tennisplatz aus diesem Teil der Stadt verschwinden könnte (die NÖN berichtete). Gruber wittert hierbei eine Chance: „Der Tennisverein muss unbedingt in die Debatte um eine Sportanlage miteinbezogen werden. Jetzt oder nie – schließlich wird jetzt geplant.“

Die Opposition wünscht sich in der Konzepterstellung für das Bad auch eine Einbindung des Tennisplatzes. | Schweiger

Nachgefragt beim Obmann des Tennis-Vereins Thomas Böhm zeigt er sich zumindest interessiert gegenüber der Idee: „Vieles ist vorstellbar, was realisierbar ist, wird sich aber erst zeigen.“ Huber hingegen kann sich eine Freizeitanlage am Bad-Standort gut vorstellen: „Es gibt viel ungenützte Fläche auf dem Areal. Wenn Vereine Interesse haben, sollen sie sich bei mir melden.“