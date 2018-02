Seit dem ersten Jänner ist Gerhard Hartl neuer Kommandant der Polizeiinspektion Pöchlarn. Die Dienststelle ist allerdings nicht neu für ihn. „Ich habe knapp ein Drittel meiner Gesamtdienstzeit in Pöchlarn verbracht“, schmunzelt er.

"Exekutive hier leistet Top-Arbeit"

Von 1993 bis 2001 war Hartl als Sachbearbeiter in der Nibelungenstadt tätig, von 2009 bis 2012 war er Kommandant-Stellvertreter. Vier Jahre lang war er Polizei-Kommandant in Neumarkt. Über seine Rückkehr nach Pöchlarn freut sich Hartl: „Es fühlt sich an, als würde ich in meine Heimatdienststelle zurückkehren.“

Wobei: Seitdem die Polizeistelle in Klein-Pöchlarn geschlossen wurde, gehören die Gemeinden Leiben, Marbach, Klein-Pöchlarn, Maria Taferl und Artstetten auch zu „seinem Revier“. Ob er die Region als sicher bezeichnen würde? „Die Exekutive hier leistet Top-Arbeit. Wir sind im gesamten Bezirk gut aufgestellt“, findet Hartl. Am rechten Donauufer gäbe es aber mehr zu tun: „Pöchlarn ist eine Stadt mit rund 4.000 Einwohnern. Da tut sich einfach mehr.“

„Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Polizei-Team und der Bevölkerung gegen Kriminalität vorzugehen.“Gerhard Hartl, Polizei-Kommandant Pöchlarn

Verkehrsdelikte, Drogen, Einbrüche, Sachbeschädigung, Körperverletzungen – das alles gehört zum Tagesgeschäft der Exekutive. Hartl hatte in seiner Laufbahn aber auch schon mit kriminalistischen Härtefällen zu tun: So saß er in den 1980er-Jahren in der ersten Streife, als nach dem St. Leonharder Bankräuber und Mörder Johann Kastenberger, besser bekannt als „Pumpgun-Ronnie“, gefahndet wurde.

„Das war bestimmt einer meiner einschneidensten Fälle“, erinnert er sich zurück. Eine weitere Verfolgungsjagd erlebte Hartl in Vösendorf, als er gemeinsam mit seinen Kollegen einem Bankräuber das Handwerk legte.

Als neue Spitze der Pöchlarner Exekutive hatte er jedenfalls einen ruhigen Start: „Bisher haben mich eher administrative Tätigkeiten auf Trab gehalten. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Polizei-Team und der Bevölkerung effizient gegen Kriminalität vorzugehen.“