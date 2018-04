„Wir haben eine echte Punktlandung geschafft“, freute sich VP-Vize Markus Mandic in der vergangenen Gemeinderatssitzung.

Vize-Stadtchef Markus Mandic (VP) fühlt sich von der Opposition auf den Schlips getreten. | Gemeinde

Er sprach dabei von den Kosten der 750-Jahr-Feier, denn neun Monate nach den Feierlichkeiten gab es im Zuge des Rechnungsabschlusses erstmals die finale Summe zu hören. Die besagte „Punktlandung“: 350.000 Euro wurden budgetiert, gekostet hat das zweiwöchige Fest 381.594 Euro.

Im Pöchlarner Gemeinderat kommt aber nur die VP-Fraktion auf diese Summe: Die Opposition vermisst 95.000 Euro in der Bilanz für die 750-Jahr-Feier. Laut FPÖ, SPÖ, Grüne und INPÖ fehlen 20.000 Euro Fotografenkosten und 75.000 Euro für Bauhofleistungen, die für das Stadtjubiläum angefallen sind. Das Endergebnis der Opposition: 476.594 Euro, also fast eine halbe Million.

Oppositions-Kritik sorgt für Ärger bei VP-Fraktion

Von einer „Punktlandung“ kann laut FP-Stadtrat Gerald Albrecht keine Rede sein. | Schweiger

Der Rechnungsabschluss wurde mit der ÖVP-Mehrheit beschlossen, alle anderen Parteien stimmten dagegen. Ausschlaggebend dafür war eben das vermeintliche Finanzdebakel. „Von einer Punktlandung sind wir schon weit weg. Diese zwei Positionen sind dem Jubiläum zuzuordnen“, meint FP-Stadtrat Gerald Albrecht. Dieser Meinung sind auch INPÖ-Gemeinderat Günter Rank und SP-Stadtrat Johann Gruber.

„Hier mangelt es an Transparenz“, beklagt Gruber. Kritik, die Mandic nicht auf sich sitzen lassen möchte. „Ja, der Bauhof war vor allem im Zuge der 750-Jahr-Feier eingespannt. Dennoch ist er im Rechnungsabschluss als eigener Punkt anzugeben.“ Und punkto Fotograf fügt VP-Stadtchef Franz Heisler hinzu: „Es gab zwei Fotografen, einer von ihnen hielt Pöchlarn generell imagemäßig fest. Das kann man also nicht einfach zur Feier hinzuzählen.“

Für Grünen-Gemeinderätin Alexandra Weldschek sind das allerdings keine schlagkräftigen Argumente. „Es war von Anfang an klar, dass Kosten anfallen – und das ist bei so einem Fest ja auch legitim. Wenn man aber nicht alle Faktoren in die Endsumme zählt, verkauft man die Leute für blöd“, kontert sie. Als einzige stimmte sie damals gegen die Feierlichkeit in dieser Größenordnung – und prophezeite, dass der budgetierte, finanzielle Rahmen nicht reichen wird. Außerdem ortet Weldschek in puncto Vereinsförderungen ein weiteres Manko bei der Berechnung.

Die Vereinssubventionen zählen für Grünen-Gemeinderätin Alexandra Weldschek auch zur 750-Jahr-Feier. | Schweiger

„2017 gab es Geld für Förderungen, die wir 2016 nicht hatten. Das gehört für mich auch zur 750-Jahr-Feier dazu“, meint sie. Für Mandic „kompletter Blödsinn“, wie er erläutert: „Es wurden nicht mehr Vereine gefördert als sonst, viele haben sich extrem bei den Arbeiten eingebracht. Zu diesen Subventionen stehe ich voll und ganz.“

Weldschek bemängelte die Förderungen auch in der Gemeinderatssitzung. Eine Zwischenfrage, die Vize und Stadtchef ärgert. „Für solche Anmerkungen ist der Finanzausschuss da. Warum immer jene Personen, die nie zu den Ausschusssitzungen kommen, solche Fragen im Gemeinderat stellen“, stichelt Heisler in Richtung der Grünen-Gemeinderätin.

„Ich weiß, dass sich der Herr Bürgermeister einen harmonischen Ablauf wünscht“, legt Weldschek nach, „aber es ist meine Aufgabe in der Opposition, Fragen zu stellen.“ Dass von mangelnder Transparenz die Rede ist, stößt bei Heisler jedenfalls auf Unverständnis. „Es gab 15 Ausschusssitzungen inklusive Finanzplanung. Jetzt im Nachhinein von versteckten Kosten zu reden, ist eine unfaire Unterstellung“, tobt er.