„Es ist traurig, was manche Menschen mit Tieren machen“, ist Franz Spitzhofer empört. Der Pöggstaller ist als Lkw-Fahrer regelmäßig auf der B1 in Pöchlarn unterwegs. Seit einigen Wochen beschäftigen ihn die Schafe und Gänse, die in einem Gehege neben der viel befahrenen Bundesstraße leben.

Meldung bei Amtstierarzt und Polizei

„Die sind das ganze Jahr dort, direkt neben der B1“, ist der Lkw-Fahrer betroffen. Vor wenigen Wochen waren die Schafe plötzlich weg, die beiden Gänse müssen weiterhin bei Wind und Wetter in ihrem Gehege verharren.

„Sie haben keinen Unterschlupf, wo sie sich vor der Kälte schützen können. Wenn Schnee liegt, gibt es auch nichts zu essen. Das ist Tierquälerei.“ Franz Spitzhofer meldete das beim Amtstierarzt sowie bei der Polizei.

„Das ist ja ein Kasperltheater. Das sind Gänse, keine Katzen. Wenn sie nichts zu essen hätten, wären sie ja schon lange hin.“Landwirt Friedrich Wagner

Dort nachgefragt, sind Gehege und Tierbesitzer nicht unbekannt. „Wir hatten früher Probleme, weil die Schafe häufig auf die B1 gelaufen sind. Vor zwei Jahren haben wir das Gehege ordentlich abgesichert. Das Ganze ist von der Bezirkshauptmannschaft abgesegnet“, berichtet Kriminaldienstreferent Herbert Oberklammer.

Amtstierärztin Silvana Häupl bestätigt auf NÖN-Anfrage nur, dass die Angelegenheit noch in Bearbeitung ist und nach dem Tierschutzgesetz zu überprüfen ist.

Von Tierquälerei will Landwirt und Besitzer Friedrich Wagner ohnehin nichts wissen: „Das ist ja ein Kasperltheater. Das sind Gänse, keine Katzen. Wenn sie nichts zu essen hätten, wären sie ja schon lange hin.“