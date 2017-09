Am Freitagabend wurde die FF Pöchlarn zu einem Öltreiben auf die Donau alarmiert.

In einem Seitenarm wurde auf der Wasseroberfläche ein Ölfilm, welcher einen noch unbekannten Ursprung hat, gemeldet. Die Feuerwehreinsatzkräfte begaben sich aufs Wasser und banden den Ölfilm mit Bioversalmittel (Biologisch abbaubares Medium zur Ölbekämpfung). Der Einsatz dauerte bis in die Abenddämmerung an.