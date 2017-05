Während dem täglichen Spaziergang verlor der dreijährige Berner Sennenhund-Mischling „Pluto“ plötzlich das Bewusstsein. Grund dafür: Ein Giftköder, der auf dem nahegelegenen Hundeplatz in der Wienerstraße ausgelegt war.

Gleich darauf stellte der Tierarzt eine Vergiftung fest. „Zu 99 Prozent handelt es sich dabei um Pflanzengift, das in einen Köder eingearbeitet war“, erklärt Herrchen und FP-Gemeinderat Markus Riedmann. Die Behandlung zeigte schnell Wirkung: „Pluto befindet sich schon auf dem Weg der Besserung. Laut Tierarzt dauert es aber noch eine Woche, bis sich der Körper vom Gift erholen kann“, so Riedmann. Der Hundeplatz wurde nach dem Angriff von der Polizei auf weitere Köder abgesucht, allerdings erfolglos. „Man versteht einfach nicht, warum Menschen so etwas machen. Leider kommt es aber immer wieder vor“, bedauert der Besitzer des Vierbeiners.