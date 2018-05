Alles begann – wie immer – mit einem Entwurf. Daraus entstand eine Konstruktionszeichnung, später wurde eine Stückliste erstellt. Und jetzt steht bereits das Grundgerüst, auf dem die Schüler der Landesberufsschule Pöchlarn eifrig werken. „Sieht doch schon gut aus“, schmunzelt Julia Redl. Die 18-Jährige aus Hofamt Priel ist angehende Tischlerin. „Ich freue mich schon, wenn das Konstrukt in der Wachauarena steht – ist doch cool, dass wir bei so einem Projekt mitarbeiten dürfen.“

Zum dritten Mal helfen die Berufsschüler beim Bühnenbild

Zum dritten Mal helfen die Berufsschüler beim Bühnenbild für die Sommerspiele. Und das war dieses Jahr gar nicht so einfach: Die Bühne besteht heuer aus drei separaten Konstruktionen, die aber miteinander verbunden sind. „Da sich der mittlere Teil dreht, mussten die zwei äußeren kompatibel gemacht werden. Das Ganze ist auch noch schräg, daher hat jeder Steher ein anderes Maß“, erläutert Lehrer Erwin Hasiner.

In zwei Gruppen, in denen sowohl Tischler und Zimmerer als auch Fertigteilhausbauer anpackten, wurde an den äußeren Konstruktionen des Bühnenbilds gearbeitet. Ein übergreifendes Projekt zwischen den Sparten der Schule: Den Grundrahmen errichteten etwa die Zimmerer, die Verbindungselemente wurden nach Zeichnung abgefräst.

Diese Woche wird die Konstruktion erstmals in der Wachauarena installiert. „Neben dem theoretischen Unterricht ist das eine willkommene Abwechslung“, sagt Redl, während sie sich auf das Grundgerüst schwingt. Damit gibt ihr Tischler-Kollege Philipp Reßl Recht: „Wenn man gemeinsam an so einem Projekt feilt, schweißt einen das richtig zusammen.“