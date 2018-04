In diesem Jahr feiert das Privatradio sein 20-jähriges Bestehen – im Bezirk Melk gibt es das Radio Arabella mit Sitz in St. Leonhard. Seit zwölf Jahren mischt der Sender die Radioszene in NÖ auf: Startete Arabella mit einer Reichweite von drei Bezirken (Melk, Amstetten, Scheibbs), so sind es derzeit schon elf.

„1999 habe ich begonnen, seither hat sich viel getan.“

Chef Erich Graf weiß noch genau um seine beruflichen Anfänge in der Welt des Radios: „1999 habe ich begonnen, seither hat sich viel getan.“ So haben es etwa einige Radiostationen nach dem Sendestart der Privatradios im Jahr 1998 nicht geschafft, die wirtschaftlichen Herausforderungen über die Jahre zu stemmen. „Dafür sind wieder neue Radios dazugekommen und beleben die Radiolandschaft.“ Die Herausforderungen sind inzwischen auch andere als noch vor 20 Jahren: „Damals hat man noch gar nicht an Online oder Social Media gedacht. Mittlerweile spielen alle Verbreitungswege wie Streaming oder Webradios eine wichtige Rolle.“

Wesentlich ist auch etwas, was einen Sender vom anderen abhebt. Bei Radio Arabella ist das unter anderem die Regionalität. „Die Menschen suchen als Gegenpart zur Globalisierung die ‚Geborgenheit‘ in der eigenen, lokalen Umgebung. Der Begriff ‚Heimatverbundenheit‘ ist in den letzten Jahren immer bedeutender geworden“, betont Graf und erklärt weiter: „Das heißt, kompetent und schnell zu informieren und auch den ‚Kleinen‘ Platz zu geben.“

Klein waren am Anfang im Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen Radio die Privatsender. Noch heute haben sie mit Herausforderungen zu kämpfen: „Vor allem sind es finanzielle und somit personelle Unterschiede.“ Während öffentlich-rechtliche Sender auf Gebühren zurückgreifen können, hängt das Überleben beim Privatradio vom Erfolg und dem Werbezeitenverkauf ab.

„Stillstand bedeutet kurzfristig das Aus“

„Wir müssen immer in Bewegung sein, Augen und Ohren offenhalten für Neues und schnelle Entscheidungen treffen. Stillstand ist Rückschritt und bedeutet in der Medienlandschaft kurzfristig das Aus“, erklärt Graf, der aber optimistisch bleibt: „Von einem Gleichgewicht mit den öffentlich-rechtlichen Sendern sind die Privatradios noch weit entfernt. Aber es kommen ja die nächsten 20 Jahre und wir werden weiter unser Bestes geben.“