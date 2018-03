Bisher trieb er in den letzten beiden Jahren nur in den Bezirken Zwettl, Krems und Horn sein Unwesen. In der Melker Region ließ sich der Wolf noch nicht blicken. Bis jetzt. Denn Ende Jänner lichtete die Wildkamera von Gustav Strauß einen Wolf in seinem Jagdrevier in Heiligenblut ab.

Fährten im Schnee entdeckt

Das war das erste Mal, dass ein Wolf in der Region gesichtet wurde. Strauß wollte die Spuren auch vor Ort begutachten. „Im Schnee habe ich zwei Fährten entdeckt. Die Wölfe müssen nebeneinander gegangen sein. Für kurze Zeit hat sich ihr Weg getrennt“, schildert er.

Deswegen war auf den Aufnahmen der Wildkamera nur ein Wolf zu sehen. „Die Sichtungen werden immer mehr. Seit 2016 wurden in Oberösterreich schon 29 Nutztiere getötet“, weiß Strauß. Dass dadurch auch die heimischen Landwirte nervös werden könnten, kann er nur zu gut verstehen. „Die Rinder sind draußen. Sobald sie den Wolf in der Nähe bemerken, ergreifen sie die Flucht.“

Wolf wanderte weiter ins Eitental

Vor sechs Jahren hat er das schon einmal erlebt – da wurden Hochlandrinder durch Haushunde vertrieben. „Die Tiere sind verängstigt und scheu. Man kann sie kaum wieder einfangen.“ In Heiligenblut blieb es vorerst nur bei diesem einen Wolf. Dafür gab es ein Monat später, am 19. Februar, eine weitere Sichtung – etwa zehn Kilometer südlicher vom ersten Wolfs-Kontakt. Die Wildkamera von Johann Habegger zeigt das Tier in Eitental.