„Er glaubt immer, dass ich ein Verhältnis habe. Das war von Anfang an so. Ich durfte mit niemandem reden, ich hab’ nichts zum Lachen gehabt“, erzählt eine Frau vorm Richter. Ihr Ehemann (45) aus der Region machte ihr jahrelang das Leben schwer.

Von krankhafter Eifersucht des Angeklagten erzählt das Opfer im Prozess: „Weil ich am Faschingsdienstag bei meinen Eltern war, hat er mich beschimpft und mich in die linke Hüfte getreten. Ich hatte einen Bluterguss, es hat eine Woche lang wehgetan. Am Aschermittwoch ist er nicht von meiner Seite gewichen. Von einer Sekunde auf die andere hat er mich dann gepackt. Ich hatte Angst, weil er Kräfte entwickeln kann. Am Tag darauf hat er mich an den Haaren gerissen.“

Als Nachbarn der Frau zu Hilfe eilten, bedrohte er diese. „Dass er uns mit der Traktorgabel aufspießen und uns die Schädeldecke einschlagen wird, hat er gesagt. Und er hat ein Klappmesser in unsere Richtung geworfen“, berichtet eine Zeugin. Ob bei den Gewalttaten Alkohol im Spiel war? „Er hat zugegeben, dass er sich Wodka ins Bier kippt und Jägermeister trinkt“, erklärt die Ehefrau. Der 45-Jährige bedauert nun seine Aktionen. „Es tut mir alles furchtbar leid“, sagt er. Der Richter verurteilt den bislang Unbescholtenen wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung zu drei Monaten auf Bewährung – nicht rechtskräftig.