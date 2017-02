Wechsel an der Spitze der Vetropack-Gruppe: Der langjährige Geschäftsführer in Pöchlarn, Johann Reiter, folgt ab Jänner 2018 Claude R. Cornaz als CEO der Vetropack-Holding in die Schweizer Zentrale nach Bülach. „Diese Entscheidung wurde bewusst gefällt, da er als Leiter unseres größten Geschäftsbereiches innerhalb der Branche und unserer Gruppe bestens vernetzt ist. Er kennt sowohl unsere Führungskräfte und Mitarbeitenden als auch die Anforderungen der Märkte und Kunden“, betont Verwaltungspräsident Hans Rüegg.

In Pöchlarn wird nun ein Nachfolger gesucht. Reiter, der seit November 2010 erfolgreich den Geschäftsbereich Schweiz/Österreich leitet, wird somit der erste CEO in der Unternehmensgeschichte sein, der nicht aus der mehrheitlichen Eigentümerfamilie der Vetro- pack-Gruppe kommt. Cornaz wird sich Ende des Jahres aus dem operativen Geschäft zurückziehen und Hans Rüegg als Verwaltungspräsident nachfolgen.

"Wunsch nach neuen Herausforderungen"

„Ich werde mich insbesondere der langfristigen, strategischen Unternehmensentwicklung widmen. Es ist keine Amtsmüdigkeit, die ausschlaggebend ist, sondern vielmehr der Wunsch nach neuen Herausforderungen und Aufgaben in unserem Familienunternehmen“, argumentiert Cornaz.

In der Generalversammlung 2018 der Vetropack-Gruppe wird er für diese Funktion vorgeschlagen. „Nach 18 Jahren als CEO habe ich den Wunsch, mich in einer anderen Form für unser Familienunternehmen einzusetzen, weg vom operativen Tagesgeschäft und hin zur langfristig strategischen Steuerung der Gruppe. Das ist die Kernaufgabe des Verwaltungsrates und seines Präsidenten“, so Cornaz.

Hans Rüegg wird aus Altersgründen aus dem Gremium ausscheiden. Und der scheidende Verwaltungspräsident streut Rosen: „Mit Johann Reiter haben wir eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit und einen Kenner unserer Branche als Nachfolger für Claude R. Cornaz gewählt.“