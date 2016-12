Was hat ein Gipfelkreuz mit zwei Kisten Bier zu tun? In Ruprechtshofen so Einiges. Schon im September wettete Peter Prüller mit Franz Guger, dass er sich nicht traut, am höchsten Punkt der Gemeinde in Rainberg ein Gipfelkreuz aufzustellen. Gesagt, getan. Bereits Ende des Monats stand das Kreuz mit Steinsockel am 360 Meter hoch gelegenen Hochholz.

Johannes Scherndl

Die Wette war gewonnen, das Kreuz wurde von beiden eingeweiht. Doch damit ist die Geschichte der ungewöhnlichen Wette nicht vorbei: Ein nicht ganz unwichtiger Punkt folgte noch am Montag im Gemeinderat.

Hier wurde der Benützungsvertrag mit den Österreichischen Bundesforsten einstimmig beschlossen und somit alles offiziell gemacht: Ruprechtshofen hat am höchsten Punkt nun ein Gipfelkreuz.

Gipfelkreuz soll Ziel für Wanderer werden

Franz Guger meinte dazu: „Es freut mich sehr, dass aus einer kleinen Wette doch etwas Sinnvolles entstanden ist. Es würde mich freuen, wenn man zu dem Gipfelkreuz wandert und am Waldrand die schöne Aussicht über Ruprechtshofen genießt.“

Eine Bitte deponiert der Ruprechtshofner Naturliebhaber auch: „Bitte nehmt alles, was ihr in den Wald mitbringt, wieder mit und achtet auf die Natur.“ Es sei ihm ganz besonders wichtig, dass hier auf das Wild und die Jägerschaft Rücksicht genommen wird: „In der Dämmerung kommt meist das Wild zum Fressen heraus und es wäre sehr wichtig, dass es nicht gestört wird.“