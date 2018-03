NÖN: Die Ausstellung „Byzanz & der Westen – 1.000 vergessene Jahre“ startet am 17. März in der Schallaburg. Warum denken Sie, sind diese 1.000 Jahre vergessen und warum ist es wichtig, diese Zeit zu thematisieren?

Kurt Farasin: Die Ausstellung zeigt den Blick des Westens auf Byzanz. Die Wurzeln unserer heutigen Kultur liegen dort und sind in Vergessenheit geraten. Ein Blick auf diese Welt ist wesentlich für unsere Kultur, für unser heutiges Verständnis von Europa und der EU. Die Ausstellung beschäftigt sich zwar mit der Vergangenheit, verrät uns aber sehr viel darüber, wo wir heute stehen.

Nicht nur die Geschichte des oströmischen Reiches wird im Fokus der Ausstellung stehen, wichtig ist auch der Kontrast zwischen Westen und Osten. Warum ist dieser Aspekt spannend?

Farasin: Die Menschen aus dem Westen haben damals mit Sehnsucht auf den Osten geschaut. Als Konstantinopel dem Erdboden gleichgemacht wurde, hat sich das ins Gegensätzliche verkehrt. Es geht hier auch um eine Sensibilisierung.

Beleuchtet werden auch die gegenseitige Wahrnehmung der beiden Teile des Römischen Reiches, Vorurteile, Ängste und Meinungsverschiedenheiten.

Farasin: Ja. Es beginnt wie eine Liebesgeschichte. Alle himmeln die schöne Prinzessin – Byzanz – an. Doch die Geschichte endet tragisch. Die christliche Bastion Konstantinopel, die zuvor so wichtig war, wird zerstört. Die Frage ist, wie es nun weitergeht, was das für den Westen bedeutet.

Exponate für die Ausstellung kommen aus aller Welt – dem Louvre, der französischen Nationalbibliothek, der Schatzkammer von San Marco, dem Israel Museum in Jerusalem oder dem Athener Museum – gibt es für die Besucher ein Highlight?

Farasin: Ein Stück hinaus zu greifen wäre falsch - es sind viele beeindruckende Stücke dabei, die den Glanz von Byzanz widerspiegeln. Aber besonders ist sicherlich, dass wir einen Nachbau der Orgel aus Konstantinopel vor Ort haben und die Orgel wird auch gespielt.

Sie präsentieren im Zuge von „Byzanz & der Westen“ auch aktuelle Forschungsinhalte unter dem Motto „Vorhang auf für die Wissenschaft“. Wie wird das umgesetzt?

Farasin: Es wird einen Raum zur Kontaktaufnahme zwischen Besuchern und Forschern im Zuge von verschiedenen Stationen geben. Fragen können gestellt, aktuelle Ergebnisse präsentiert werden. Erstmals beantwortet das Wissenschaftsnetzwerk auch ganz persönliche Fragen der Ausstellungsbesucher – entweder direkt in der Ausstellung oder auch bei Vorträgen und Diskussionsrunden.

Die Schallaburg legt großen Wert auf ihre jungen Besucher. Was wird dem Kindern heuer geboten? Schließlich ist Byzanz den Kleinen nicht so gut bekannt, wie zum Beispiel die Wikinger.

Farasin: Die Besucher – ob klein oder groß – tauchen ab der ersten Minute in der Schallaburg in das Byzantinische Reich ein. Der Schlosshof ist das Mittelmeer mit elf großen Hafenanlagen. Im ersten Raum gibt es keine Vitrinen, es fühlt sich wie eine Reise an. Für die Kinder gibt es auch eine Schnitzeljagd, Aktivitäten wie Bogenschießen und allerhand zu erfahren. Ein Besuch in der Schallaburg ist ein Erlebnis für die ganze Familie.