Schrill und im Aufbruch begriffen – die 70er Jahre lockten 169.862 Gäste in die Schallaburg, wo an 233 Ausstellungstagen auf 1.300 m eine Zeitreise gemacht werden konnte. Das passende Ambiente dafür erzeugten über 680 Exponate.

„Mit dieser Ausstellung widmete sich die Schallaburg auch heuer wieder einem bewegten Jahrzehnt“, weiß Landeshauptmann Erwin Pröll, dass Visionen und Hoffnungen von einer anderen Zeit erzählt, aber auch gleichzeitig Fragen an die Gegenwart und an die Zukunft gestellt wurden. „Die Schallaburg geht mit einem innovativen Kulturvermittlungskonzept einen visionären Weg. In der kommenden Ausstellung mit dem Titel ‚Islam‘ unterstreicht die Schallaburg diesen Fokus auf das Jetzt.“

Ausstellungsbesuch zum Nachdenken

In sieben Kapiteln – zum Beispiel „Bewegungen, Revolten, Widerstand“, „Kalte und heiße Kriege“ oder „Alternativ leben“ – näherte sich die Ausstellung dieser politischen wie auch gesellschaftlich hitzigen Dekade.

„Der Ausstellungsbesuch lud zu einer gemeinsamen Auseinandersetzung über das Gezeigte ein“, betont der Künstlerische Leiter Kurt Farasin. „Wir wollten mit unseren Gästen in einen lebendigen Austausch kommen, wo es nicht um richtig oder falsch ging, sondern um den gegenseitigen Respekt. In die Ausstellung eingebettete Debattenräume boten diesen Raum des Dialogs.“ Diese Räume für Diskussion und Vermittlung wurden 137 Mal bespielt.