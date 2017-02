Die Landesausstellung „Alles was Recht ist“ mit Start am 1. April rückt mit großen Schritten näher. In Pöggstall übergab Landeshauptmann Erwin Pröll nun symbolisch den Schlüssel zum Schloss Pöggstall an VP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer und Landesausstellungs-Geschäftsführer Guido Wirth.

Landeshauptmann Erwin Pröll ist begeistert von den Fortschritten im Schloss Pöggstall: Im Bild mit Gattin Sissy, Landtagsabgeordnetem Karl Moser und Pater Karl Leisner-Becker. | NOEN, Streimelweger

„Damit ist die Landesausstellung nun auf dem Weg, dieses Schloss in Besitz zu nehmen“, resümiert Pröll, der sich bei einer Führung durch die Räumlichkeiten selbst ein Bild vom Fortschritt machte. „Ich sage immer: Das Pferd werden wir satteln, reiten müsst ihr selber. Und ich denke, es ist gut gesattelt und es wird auch gut geritten werden.“

Pöggstall ist für den Landeshauptmann eine zukunftsträchtige Gemeinde: „Wir stecken

23 Millionen Euro in die Landesausstellung und jeder Euro, den wir hier investieren, wird sich noch vielfach verzinsen. Von diesem Kulturprojekt wird die ganze Region profitieren.“ So werde der Bekanntheitsgrad steigen und Wertschöpfung erwirtschaftet.

Pröll erhielt Pöggstaller Ehrenbürgerschaft

Aber Pröll war nicht nur zur Schlüsselübergabe und zum Lokalaugenschein ins Südliche Waldviertel gekommen, der Landeshauptmann wurde auch zum Ehrenbürger Pöggstalls ernannt. „Bis jetzt war ich ein Radlbrunner, jetzt bin ich auch ein Pöggstaller.“ Der nunmehrige Neo-Pöggstaller erinnert die Gemeinde sogleich auch an ihre Pflichten:

„Sollte ich mal verarmen, müsst ihr mir täglich eine warme Suppe reichen“, schmunzelt er und dankte Straßhofer sowie dem Gemeinderat für den einstimmigen Beschluss zur Ehrenbürgerschaft. Straßhofer selbst hatte die Urkunde gestaltet und betonte in ihrer Laudatio: „Du bist ein herausragender Europäer, Niederösterreicher und jetzt auch Pöggstaller.“

Damit der Landeshauptmann auch als waschechter Pöggstaller durchgeht, bekam er die Pögg- staller Tracht überreicht. Den schwarz-blauen Janker zog sich Pröll sofort über.