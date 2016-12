SchÃ¶nbÃ¼hel-Aggsbach

Erfreuliche Nachrichten für das ambitionierte Projekt einer Seilbahn über die Donau zwischen Aggsbach-Dorf und Aggsbach-Markt: Eine von der LEADER-Region Wachau-Dunkelsteinerwald in Auftrag gegebene Studie zeigt jetzt, dass sich die Seilbahn wirtschaftlich durchaus erfolgreich betreiben ließe.

„Voraussetzung dafür ist vor allem eine touristische Bewerbung und Nutzung“, erklärt Anton Draxler, Altbürgermeister von Schönbühel-Aggsbach und Obmann der „IG Pendelbahn Wachau“. Bei rein logistischer Nutzung würde nämlich höchsten „ein kleines Plus“ herausschauen, wahrscheinlich wäre der Betrieb sogar ein Verlustgeschäft. Setzt man aber auf Touristen, kann laut Studie aber mit etwa 50- bis 52.000 Überfahrten im Jahr gerechnet werden.

Genaues Konzept in den nächsten Monaten

Das wären bei einem Standard-Kartenpreis von 3,20 Euro Einnahmen von 144.000 Euro. Demgegenüber stehen geschätzte Kosten von 94.000 Euro im Jahr für den Betrieb der Seilbahn, Marketing und Bewerbung. Ein satter Gewinn also. „Uns hat das Ergebnis selbst positiv überrascht. Ich hätte persönlich nicht mit mehr als 40.000 Fahrten gerechnet“, sagt Draxler. Das genaue Konzept zur „touristischen Nutzung“ der Seilbahn wird in den nächsten Monaten erarbeitet. Ideen gibt es viele. Einerseits soll sich das Konzept auf die beiden Aggsbachs selbst und die gemeinsame Geschichte konzentrieren. Beispielhaft nannte Draxler die Raubritter-Legenden der Ruine Aggstein. Andererseits soll die Seilbahn in diverse „Wachaurunden“, Themenwege und Tagestouren eingebettet werden. Hauptzielgruppe sind Familien, für die die bestehenden Wanderwege oft zu weit seien.

Errichtung der Seilbahn und Erstellung eines Marketing-Konzeptes werden geschätzt rund 3,5 Millionen Euro kosten. Diese sollen zu 70 Prozent über EU-Förderungen aufgebracht werden. Den Rest sollen Landesförderungen und private Beteiligungen abdecken.