SchÃ¶nbÃ¼hel-Aggsbach

„Wachauer Jet“, „Luftberg-Pendelbahn“, „Lufthafen Wachau“, „Wachauer Bahn“ oder „Mariandl“: Klingende Namen haben sich die angehenden Architekten und Bauingenieure für ihre Projekte ausgedacht, die die Planung einer Pendelseilbahn über die Donau von einem Aggsbach zum anderen zum Thema hatten. 13 Teams zu je drei Studenten von den Technischen Universitäten Wien und Graz hatten an dem Bewerb „Concrete Student Trophy“ teilgenommen, der jedes Jahr von der Zementindustrie ausgeschrieben wird. Kriterien: landschaftsschonend, barriere- und personalfrei, für bis zu 40.000 Benützer jährlich. Die angedachte Pendelbahn soll außerdem für bis zu acht Personen einschließlich Fahrräder geeignet sein.

Sieben Projekte wurden bei der Preisverleihung vorgestellt

Vor allem das Aussehen der Liftstationen, naturgemäß in Beton-Ausführung, war zu erarbeiten. Da gab es sehr futuristische Ansätze – gewonnen hat das Projekt dreier TU-Wien-Studenten, die eine sehr luftige Konstruktion (ähnlich einem „gelandeten Vogel“) vorschlugen. Daneben wurden unter anderem die Idee einer Lift- und Aussichtssta tion auf dem Luftberg und auch eher „bescheidene“ Vorschläge – Lifthäuser, die wie die sie umgebenden Wohnhäuser aussehen – erarbeitet. „Die würden wohl von der Bevölkerung ebenso wie vom Weltkulturerbe am ehesten akzeptiert werden“, so VP-Schönbühel-Aggsbachs Bürgermeister Erich Ringseis, der mit Aggs- bach-Markts Vizebürgermeister Josef Kremser und sechs weiteren Experten in der Jury war.

Für Umsetzung nur bedingt geeignet

Dass einer dieser Entwürfe tatsächlich so umgesetzt werden kann, ist laut Anton Draxler, Obmann des Vereins „IG Pendelbahn Wachau“, aber unwahrscheinlich. „Bei einem Entwurf hätten wir Probleme mit der UNESCO, bei einem anderen mit den Anrainern. Die Studenten haben auf andere Kriterien geachtet, als wir es bei der Planung tun müssen“, so Draxler. Dennoch habe man durch den Wettbewerb sehr wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die in die weiteren Planungen einbezogen werden.

Die Pläne einer Seilbahn über die Donau, seit dem Feuerwehr-Event „Donau verbindet“ vor fünf Jahren sehr intensiv diskutiert, scheinen durchaus realistisch. Der Verein hat sich die Doppelmayr-Seilbahnen ins Boot geholt. Demnächst werden die Ergebnisse einer Wirtschaftlichkeitsstudie dem Gemeinderat präsentiert. Für den Standort der Liftstation gibt es derzeit zwei Varianten, er ist aber noch nicht fixiert. Auf Aggsbach-Dorf-Seite könnte die Seilbahn demnach vom Luftberg in den Ort hinein verlaufen.