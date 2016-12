Für die Burgruine Aggstein ist mit dem letzten Wochenende des Christkindlmarktes die erfolgreichste Saison ihrer Geschichte zu Ende gegangen. Über 80.000 Besucher kamen 2016. Das ist ein Plus um 11.000 Personen gegenüber dem Vorjahr.

Knapp 20.000 Besucher lockte allein der Christkindlmarkt im November an. „Vor allem am zweiten Sonntag gab es einen ungeheuren Ansturm. Die Leute haben uns quasi zertreten, wir mussten ständig jemanden wegschicken“, erklärt Pressesprecherin Christine Jäger. Das zweite große Event, das Mittelalterfest zu Ostern, brachte rund 6.500 Leute auf die Aggstein. Die übrigen Besucher kamen am Markttag im September, zur Muttertags- und Vatertagsveranstaltung und an ganz normalen Wochenenden.

Neue Gastronomen übernehmen

Mit Saisonende gibt es auch einen Wechsel auf der Ruine: Nach 15 Jahren geht Familie Haider als Gastronomie-Pächter in Pension. Mit Beginn der nächsten Saison übernimmt Peter Ruschka. Er plant mehr Feste und Veranstaltungen als bisher. Noch eine Neuerung ist das Abenteuerspiel „Legenden der Aggstein“, bei dem den Besuchern ein Geist erscheint. Sie müssen sich dann auf eine Schnitzeljagd durch die Ruine begeben. Saisonstart ist am 25. März 2017.